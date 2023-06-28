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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev'e orman yangınlarıyla mücadelede destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Abay bölgesindeki orman yangınlarıyla ilgili Türkiye'nin gereken desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Serdar Açıl, Meiramgul Kussainova  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev'e orman yangınlarıyla mücadelede destek mesajı

Ankara/Astana

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abay bölgesinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle üzüntülerini dile getirerek, Türkiye'nin bölgede yapılacak çalışmalar konusunda gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise görüşmede ayrıca ticaret, ekonomi, yatırım ve beşeri alanlarda ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendirme olasılıklarının ele alındığı bildirildi.

Özellikle karşılıklı resmi ziyaretler sırasında yapılan anlaşmaların etkin şekilde uygulanmasına dikkatin çekildiği görüşmede, Erdoğan ve Tokayev bölgesel ve uluslararası güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

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