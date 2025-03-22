Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Filiz Akın için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden oyuncu Filiz Akın için taziye mesajı paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
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Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın’ın vefatını üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 22, 2025
Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.