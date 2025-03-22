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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Filiz Akın için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden oyuncu Filiz Akın için taziye mesajı paylaştı.

Mikail Bıyıklı  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Filiz Akın için başsağlığı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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