Usta oyuncu Filiz Akın vefat etti
Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul
Sağlık Bakanlığı sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak bilinen Akın, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmektedir.
Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırdı.
Akın'ın karakter derinliği taşıyan rollerde bulunduğu filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sanatçılardan taziye mesajları
Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında, Filiz Akın'ın vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:
"Yeşilçam'ın zarafeti ve asaletini temsil eden, sanat hayatı boyunca pek çok unutulmaz yapımda rol alarak sinemamızın gelişimine büyük katkılarda bulunan Filiz Akın, sanatseverlerin gönlünde her zaman özel bir yer edindi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak, sanat dünyamıza kattığı eşsiz değer ve unutulmaz eserleriyle daima hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."
"Türk sinemamızın başı sağ olsun"
Usta sanatçının yakın arkadaşlarından Hülya Koçyiğit, hesabından Akın için "Benim zarif Beyaz orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:
"Ah Filiz'im ah…Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum. İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim bunu kabul etmiyor. Fatma'nın (Girik) acısı daha sıcacıkken bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak…Filiz'im dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az. Hayatımda, sinemamızda bıraktığın derin izlerle, ışığınla, iyiliğinle kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Sen hep bizimlesin. Işığın hep parlayacak canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Biricik evladı sevgili İlker İnanoğlu ve hayat arkadaşı Sönmez Köksal başta olmak üzere, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun."
Akın'ın danışmanı Bircan Silan da Instagram hesabından, usta oyuncuyla 33 yıldır yakın olduğunu belirterek "Bana hep 'kandan değil, candan kardeşim' derdi. Benim için de gerçekten şahane bir rol arkadaşıydı. Yaşam boyu beraber olduğum zaman içinde hep bana dostluk yaptı. Herkesin iyiliğini isterdi. Kimse için kötü bir şey dediğini duymadım. Tüm başarılara alkış tutardı. Yaşama direnci gerçekten alkışlanacak kadar müthişti. Canim Filiz ablam, seni hep ama hep seveceğim." ifadelerini kullandı.
"Türk sinemasından bir hanımefendi geçti"
Oyuncu Zafer Algöz de paylaşımında, "Türk sinemasından bir hanımefendi geçti. Allah rahmet eylesin." diye üzüntüsünü ifade etti.
Oyuncu Zafer Ergin ise "Sanat camiamız, çok kıymetli bir değerini kaybetti. Filiz Akın'a Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.
Oyuncu Serpil Çakmaklı da paylaşımında şunları kaydetti:
"Bir efsaneyi daha kaybettik. Bizlere sayısız güzel filmler bıraktınız. Unutulmayanlar arasında Filiz Akın ismi hep yaşayacak. Çok çok üzgünüm. Rabb'im ne güzel bir zamanda yanına aldı. Başımız sağ olsun, Rabb'im acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Hayat bir varmış bir yokmuş misali. İyi ki sizi tanıma fırsatım oldu. Mekanın cennet, ruhun şad olsun üstadım. Sizleri asla unutmayacağız."
Oyuncu Nebahat Çehre, "Elim kalbimde yazmaya, veda etmeye dayanamıyorum. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım. Seni seviyorum." diyerek sosyal medya hesabından üzüntüsünü ifade etti.
Oyuncu Evrim Akın, Filiz Akın'ın bu ülkede tanıdığı, en zarif, kaliteli ve hassas biri olduğunu belirterek "Allah rahmet eylesin. Nurlarda olsun." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Itır Esen de Instagram hesabından Akın'ın hep güzel ve asil biri olduğunu vurgulayarak "Birçok arkadaşının yanındasın artık. Yıldızın parlamaya devam edecek." dedi.
Şarkıcı Ebru Gündeş ise sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:
"Bir efsaneyi daha kaybettik. Onların filmleriyle büyümek hayatımızın en güzel yanıydı... Aramızdan ayrılmaları ise çok büyük bir acı. Her zaman kalbimizde yaşayacaksınız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.