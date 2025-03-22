Tiyatro Anadolu "Maskeliler" adlı oyununun prömiyerini yaptı
Türkiye'nin profesyonel üniversite tiyatrosu olan Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Tiyatro Anadolu, "Maskeliler" adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirdi.
Eskişehir
İsrailli yazar İlan Hatsor'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Karaahmet'in üstlendiği "Maskeliler" adlı oyun, Tiyatro Anadolu Salonu'nda sahnelendi.
Proje Koordinatörlüğünü Engin Kılıçatan'ın yaptığı, Filistinli üç erkek kardeşin, savaşın gölgesinde birbirleriyle yüzleşmelerinin anlatıldığı oyunda Berk Kırlak, Ozan Karaahmet ve Ali Burak Asil rol aldı.
"Maskeliler" oyunu, sezon sonuna kadar haftada iki gün tiyatroseverlerle buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.