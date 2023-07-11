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Galatasaray, Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ndeki ikili görüşmelerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerle görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mümin Altaş  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ndeki ikili görüşmelerine ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, zirve kapsamında, liderlerle görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesine ilişkin, "NATO zirvemiz marjında gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Sunak ile görüşmesine ilişkin, "Müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ittifakımıza katkı vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Trudeau ile görüşmesine ilişkin, "Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulunan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmeye ilişkin de, "Tarihi önemdeki zirvemizi yaptığımız yoğun temaslarla en verimli şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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