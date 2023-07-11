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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak liderleri karşılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına konuşuyor Hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur için Taksim Camii’ne cenaze töreni düzenleniyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Mümin Altaş  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün NATO Liderler Toplantısı'nın birinci oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan bugün ayrıca resmi akşam yemeğinde liderlerle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da NATO Liderler Toplantısı'nın ikinci oturumu ile NATO-Ukrayna Komisyonu Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılarak, katılımcılara hitap edecek.

Zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunan Erdoğan, şu ana kadar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.

Erdoğan'ın, yarın da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili görüşme yapması, zirvenin tamamlanmasının ardından zirve alanında basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

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