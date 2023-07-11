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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Serkan Kaya  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Vilnius

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Vilnius'taki görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.


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