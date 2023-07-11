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İstanbul'da kurallara uymayan 10 taksiciye para cezası kesildi

İstanbul'da, yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmadığı, kırmızı ışık ihlali yaptığı, muayene ve ruhsatında eksiklik olduğu belirlenen 10 taksiciye, toplam 5 bin 945 lira ceza kesildi.

Şükrü Gündüz  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
İstanbul'da kurallara uymayan 10 taksiciye para cezası kesildi Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şişli Hakan Yeten Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Uygulama kapsamında, taksicilerin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, muayene ve ruhsatında eksiklik olan 10 sürücüye, toplam 5 bin 945 lira idari ceza uygulandı.

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