Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete için taziye mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya'da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 14, 2022
Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya’da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete'nin ailesiyle telefonda görüştü
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Mete'nin eşi Atike Mete ile de telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, merhum Mete'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya Türklerine başsağlığı diledi.
Batı Trakya Türklerinin ileri gelenlerinden Mete'nin, yaşamı boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, merhum Mete'nin her zaman hayır ve duayla anılacağını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.