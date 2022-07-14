Dolar
17.48
Euro
17.49
Altın
1,708.62
ETH/USDT
1,086.10
BTC/USDT
19,786.00
BIST 100
2,407.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete için taziye mesajı

Mümin Altaş   | 14.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya'da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete'nin ailesiyle telefonda görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Mete'nin eşi Atike Mete ile de telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, merhum Mete'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya Türklerine başsağlığı diledi.

Batı Trakya Türklerinin ileri gelenlerinden Mete'nin, yaşamı boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, merhum Mete'nin her zaman hayır ve duayla anılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi güven mektubunu Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta'ya sundu
Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi
Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini bayramda da sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü
Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden Erdoğan-Paşinyan görüşmesine destek açıklaması

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden Erdoğan-Paşinyan görüşmesine destek açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor