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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden doğum günü sürprizi

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.

İrem Demir  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden doğum günü sürprizi

İstanbul

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları teşkilatı, Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı.

Ellerinde pasta ve çiçekle bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

"Tenzile annenin duası, milyonların umudusun.", "İyi ki doğdun reis." ve "Biz gönül verdik, sen ömür ver ya Rabbi." yazılı pankartlar taşıyan gençler, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle selamlaşıp, sohbet etti.

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