Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden doğum günü sürprizi
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.
İstanbul
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları teşkilatı, Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı.
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 26, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle selamlaşıp, sohbet etti https://t.co/XGV5WnoZSz pic.twitter.com/nL4wQpXJRD
Ellerinde pasta ve çiçekle bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.
"Tenzile annenin duası, milyonların umudusun.", "İyi ki doğdun reis." ve "Biz gönül verdik, sen ömür ver ya Rabbi." yazılı pankartlar taşıyan gençler, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle selamlaşıp, sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.