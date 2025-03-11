Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz devam ediyor. Bu ruhla siyonist rejimin 471 günlük işgali karşısında Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır.
Filistin'i ruhumuzun ruhu olarak gördük, Filistinli kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik. Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık.
Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz devam ediyor. Bu ruhla siyonist rejimin 471 günlük işgali karşısında Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık.
Siyonist rejime şirin gözükmek için Filistin'in direnişine çamur atanlara, terör örgütü iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahramanlarının yanında olduk.
Ezelden ebede uzanan kardeşliğimize kimse engel olamayacaktır. Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız.
Filistinlileri topraklarından sürgün ederek, Filistin halkına ikinci bir Nekbe felaketi yaşatmaya dönük projelerin hiçbiri kabul edilemez.
1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan adil ve kalıcı bir çözümden bahsetmek imkansızdır.
Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz.
Sadece Gazze'de, Batı Şeria'da değil tüm bölgede barış, huzur istiyoruz. Farklı inanç, mezhep, etnik unsurların yan yana yaşadığı bir bölge hayal ediyoruz.
Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz.
Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.