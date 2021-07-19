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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımızı aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısına ilişkin, "Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum." dedi.

Enes Kaplan   | 19.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımızı aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Erdoğan,  mesajında şunları kaydetti:

"Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk. Aşılamada, dünya ortalamasına göre gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum.Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, bireylerin sağlığı, milletin morali ve ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir."

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