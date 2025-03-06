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Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirme noktasında daha avantajlı konumdayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız." dedi.

06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirme noktasında daha avantajlı konumdayız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile Beştepe Millet Sergi Salonu'nda bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Küresel güç rekabeti bölgemizde cereyan ettiği için her türlü gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Hadiseleri tribünden seyretme lüksüne sahip değiliz.

Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak, bölgemizdeki olayları ülkemiz lehine olacak şekilde yönetmek, yönlendirmek mecburiyetindeyiz.

Devrimden bu yana 133 bin Suriyeli, gönüllü ve onurlu şekilde topraklarına döndü. Suriye'ye güvenli şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı 873 bini buldu.

Türkiye, maruz kaldığı onca ihanete ve saldırıya rağmen güvenlik noktasında zafiyet yaşamıyorsa, bunun sebebi vaktinde atılan uzak görüşlü adımlarımızdır.

(FETÖ) Milli projelerin engellenmesinden siyasi cinayetlere, ajanlıktan terörle mücadelenin sekteye uğratılmasına ihanetlerin gerisinde bu örgüt bulunuyordu.

Emniyet, ordu ve jandarmamızı FETÖ'cü hainler başta olmak üzere hukuk dışı yapılardan temizledikçe terör örgütleriyle daha etkin mücadele imkanına kavuştuk.

Bugün Terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız.

Amacımız, hiçbir güvenlik görevlimizin, hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamayacağı kalıcı bir güven iklimini içeride ve dışarıda tesis etmektir.

40 yıldır milletimizin kanını, canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız.

Soykırım şebekesinin yeni haritalarla bölgemizi bölme niyetlerini ilan ettiği günlerde bizim de politikamızı buna göre belirlememiz icap ediyor.

Sultan Alparslan ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak el ele, gönül gönüle verecek Siyonistlerin bölgede yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz."

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