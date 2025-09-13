Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Terörsüz Türkiye) Felaket tellalları ne derse desin istikrarla hedefe doğru ilerliyoruz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda, İstanbulluları, dava ve yol arkadaşlarını, partisinin teşkilat mensuplarını ve gençleri selamlayarak konuşmasına başladı.
AK Parti Teşkilat Akademisinin kapanış programına katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, partililerine teveccühleri, muhabbetleri ve ahde vefaları için teşekkür ederken, bu dayanışmanın baki kalmasını temenni ettiğini söyledi.
Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
"Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim başdanışmanım, muhterem dava ve yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Yakın mesai ekibimizden olan Hamdi kardeşim, devlet ve siyaset alanındaki birikimiyle uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Velut kalemi, ufuk açıcı fikirleri ve çalışkanlığıyla sadece davamıza değil ülkemize de yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu. Devletine, milletine, inancına bağlı, bu ülkenin değerleriyle barışık, kendini bu memlekete adayan çok değerli, çok çalışkan, samimi bir dostu kaybettik. Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, emeklerini ve fedakarlıklarını daima şükranla anacak, kendisini inşallah özlemle ve hayırla yad edeceğiz. Kendisine bir kez daha Rabb'imden rahmet ve mağfiret diliyor, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına, milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Ruhu şad, kabri nur, mekanı inşallah cennet olsun."
Teşkilat Akademisine öncülük eden, kapsamlı programı 4 ay süresince en verimli şekilde uygulayan partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığını tebrik eden Erdoğan, "Bu Senin Hikayen" temasıyla ülkenin dört bir yanında düzenlenen Teşkilat Akademilerine katılan, emek veren, katkı sunan dava arkadaşlarına şükranlarını ilettiğini söyledi.
Eğitimlerin açılışını Ankara'da, genel merkezdeki Liderlik Okulunda gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "O gün ortaya koyduğumuz vizyon bu hareketin nereden nereye geldiğinin ve hangi menzile yürüyeceğinin adeta yol haritası niteliğindeydi. Bugün ise İstanbul'da 80. il eğitim programımızı sizlerle birlikte 86 milyonun huzurunda gerçekleştiriyoruz. Akademide alınan eğitimlerin, aktarılan tecrübelerin partimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Erdoğan, Türkiye Yüzyılı idealini kuvveden fiile çıkaracak AK kadroların tüm neferlerine sevgi ve saygı sunduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ortak bir ideal etrafında kenetlenmiş dava hareketi, 86 milyonun kaderini kendi kaderi gören siyasi bir kadro olduklarını söyledi.
"Her birimiz hangi mukaddes ideallere talip olduğumuzun idrakindeyiz." diyen Erdoğan, 24 yıl boyunca milletin menfaatlerini şahsi çıkarlarının önünde ve üstünde tuttuklarını kaydetti.
Bugüne kadar nice engelle karşılaştıklarını, badireler atlattıklarını, nice saldırıya göğüs gerdiklerini, nice imtihan günlerinden geçtiklerini fakat her seferinde yollarına kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu kutlu yolda kılavuzumuz, mihmandarımız daima milletimiz oldu. Gençler, unutmayın, milletimizle birlikte büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye'yi büyüttük." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını, zayıflamasını, tökezlemesini bekleyenler oldu ama her defasında AK Parti değil, kendileri yoruldu, zayıfladı, oyun dışında kaldı. Siyaset sahnesinden silinmemizi umarak bize ömür biçenler çıktı, onlar da tarih olup gittiler. Bizse her sabah dünden daha taze bir umutla güneşi selamlıyoruz. İnşallah bu can, bu tende olduğu müddetçe heyecanımızdan, coşkumuzdan, ülkeye ve millete hizmet aşkımızdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı bir dönemde fikirlerimizi, güçlerimizi, heyecanlarımızı birleştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Şu an burada bulunan ve ekranları başında bizleri izleyen her bir yol arkadaşımın da bu şuurla hareket ettiğini çok iyi biliyorum."
"Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, ülkemize o kadar iyi hizmet ederiz"
AK Parti'nin millete hizmet yolunda kurulmuş bir okul olduğunu, bu okulun müfredatını doğrudan milletin belirlediğini anlatan Erdoğan, "AK Parti ailesinin her üyesi bu okulun öğrencisidir. Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, ülkemize o kadar iyi hizmet ederiz. Hareketimize gönül veren her bir kardeşimizin bilgisiyle, vizyonuyla, dava ahlakıyla hareket etmesi, kendisini en iyi şekilde yetiştirmesi bizim temel önceliğimizdir. Bu anlayışla oluşturduğumuz AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi yalnızca bugünün değil, Türkiye Yüzyılı'nın kadrolarını da yetiştiriyor. Teşkilat Akademisi, Akademi Genç, Akademi Kadın, Yerel Yönetimler Akademisi, Danışman Akademisi, Yurt Dışı Akademisi, Medya Akademisi ve Siyaset Akademisi, aydınlık yarınlarımızı inşa edecek liderleri hazırlıyor." diye konuştu.
Erdoğan, bugüne kadar 80 ilde düzenledikleri birbirinden nitelikli eğitimlere 87 bin teşkilat mensubunun iştirak ettiğini aktararak, "Şimdi hedefimizi daha da büyütüyor, hızımızı artırarak vitesi yükseltiyoruz. İnşallah çok kısa süre içinde kadın ve gençlik kollarımızdan mahalle temsilciliklerimize kadar 81 ilimizde 300 bin teşkilat mensubumuzun bu eğitimlere katılmasını sağlayacağız." dedi.
Ufku ve özgüveniyle öne çıkan, bilgi ve cesaretiyle parlayan, şehrine, partisine, ülkesine ve milletine tutkuyla hizmet eden dinamik bir teşkilat için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Erdoğan, içeriğini zenginleştirdikleri eğitim programlarıyla bu vasfı daha da güçlendirmeyi arzu etiklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim programlarımız aynı zamanda teşkilatımızın birlik ve beraberliğine disiplin ve insicamına çok ciddi katkılar yapıyor. Bir taraftan teşkilat mensuplarımızı bilgi, beceri, tecrübe ve birlikte çalışma kültürü noktasında geliştirirken, diğer taraftan da yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz. Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor, daha da genişletiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
"İçinden geçtiği fetret devrinin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz"
AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 9 yeni ismin partiye katıldığını, önceki gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında ise Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a parti rozeti taktıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine 'Aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.' diyor, Beykoz'a hizmet yolunda Cenabıallah'tan üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağıtılması için bu kardeşlerimizle omuz omuza verecek, içinden geçtiği fetret devrinin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.
AK Parti olarak büyük küçük demeden Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, bu uğurda şimdiye kadar ezberleri bozduklarını, ön yargıları kırdıklarını, aşılmaz denilen nice engeli alınlarının akıyla aşmayı başardıklarını, "Böyle gelmiş ama böyle gitmez." diyerek kimi zaman sadece ellerini değil, tüm gövdelerini taşın altına koyduklarını söyledi.
"İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz"
Erdoğan, ülkenin yaklaşık 50 yıllık terör sorununu çözmek amacıyla bir sene evvel başlattıkları ve bir devlet projesi olarak kararlılıkla sürdürdükleri "Terörsüz Türkiye" sürecinde de aynı anlayışıyla hareket ettiklerine işaret ederek, "Son bir yılda süreci baltalamaya dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkardık. Sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla 86 milyonu kuşatan kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz. Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarını tamamen yıkarak 86 milyon hep beraber daha huzurlu, daha müreffeh, barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir geleceğe yürüyelim istiyoruz. Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:
"Şunu herkes bilsin ve anlasın. On yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar -açık söylüyorum- bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl-parçala-yönet oyununun tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz. Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket edenler, ister kabul etsin ister etmesin, bölgemizin geleceğinde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur. İnşallah olmayacaktır. Evelallah bizim hem kardeşliğimiz hem de asırlara sari tecrübemiz her türlü oyunu bozacak, her türlü sorunu aşacak kudret ve kuvvete sahiptir. Türkler, Kürtler, Araplar olarak nasıl 1000 yıldır yan yana yaşıyorsak, yine bir ve beraber olmaya, aynı gözyaşının ve gökyüzünün altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum. Siz kardeşlerimle birlikte milletimizin ve sınırlarımızın ötesindeki kardeş halkların da nifak odalarına ve odaklarına prim vermemesini önemle rica ediyorum."
Erdoğan, kendileri Türkiye'nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken, ana muhalefet cenahında çok farklı bir gündemin hakim olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğrusunu söylemek gerekirse bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos, kriz. Evet krizle, koltuk kavgasıyla, kaosla neredeyse bütünleştiler. İçeride ve dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler. Durum öyle kötü bir hal aldı ki hakaret ve tehdit dışında ne vatandaşa söyleyecek bir sözleri ne de ülkenin önünü açacak bir projeleri var. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Onu bile ellerine, yüzlerine bulaştırıyorlar. İnsanımızı kamplara bölerek, polisimize saldırarak, sokaklarımızı terörize ederek, yolsuzlukların üzerini örtebileceklerini zannediyorlar." ifadelerini kullandı.
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili konuşan Erdoğan, "Biliyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanı, Manavgat'taki skandal ilk patladığında çıktı, yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı. Baklava kutularının üstünde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu halde suç bastırmak amacıyla utanmadan partimizi itham etti. Hatta daha da ileri giderek, '32 saatlik video kaydı var. Ben onu izledim.' dedi. Ben bu beyefendiye, 'Madem elinde 32 saatlik görüntü var. Git yargıya teslim et.' çağrısında bulundum. Birkaç defa da bu çağrımı tekrarladım. Hepsini duymazdan geldi? 'Kumpas videosunu izledim.' dediği tarihten bu yana -dikkatinizi çekerim- tam 62 gün geçti ama bu müfteri zat kumpas iftirasını ispatlayacak bırakın 32 saati, 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı. Yani partimize yargı ve emniyet teşkilatımıza attığı iftiranın altında kaldı." diye konuştu.
"Sen doğru ol, eğri belasını bulur." atasözünü anımsatan ve bu sözün hikmetine dün bir kez daha şahit olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Eminim sizler de takip etmişsinizdir. Özgür efendi bu işten nasıl yırtarım diye düşünedursun, dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınlandı. Tıpkı bir önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başrolde. Bakalım beyefendi bu görüntüye ne diyecek? Balya balya avroları, dolarları, altınları millete nasıl açıklayacak? Yine kime çamur atacak? Kime pislik bulaştırmaya çalışacak? Malum CHP genel başkanı son dönemde elinde hesap makinesiyle kuyumcu gezmeyi, altın üzerinden hesap yapmayı çok seviyor. İşte ona fırsat. Gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Hazır, eline hesap makinesini almışken Antalya'da, İzmir'de ve İstanbul'da milletten çalınan milyarların bir icmalini çıkarsın. Bunları yaptıktan sonra da şayet zerre kadar haysiyeti varsa Manavgat'ta attığı iftiralardan dolayı polis ve yargımızdan özür dilesin."
"Tehditlere ve sokak çağrılarına elbette pabuç bırakmayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir şey hatırlatmak istediğini dile getirerek, "Kabullenmeye yanaşmasa da Türkiye bir hukuk devletidir. CHP'li mütegallibe dahil hukuk önünde hiç kimse imtiyazlı değildir. Dahası aylardır bize yamamak için her yolu denediği yargı süreçlerinin tüm aktörleri de Cumhuriyet Halk Partililerdir. Daha önce birkaç kez söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Mahkemeye başvuranlar CHP'li, şikayet edilenler CHP'li. 'Para ile oyumu değiştirdim.' diyenler CHP'li, 'Rüşvet aldım, rüşvet verdim.' diyenler CHP'li. Mağdurlar, müştekiler, müdahiller, itirafçılar, davalı ve davacılar, velhasıl tarafların tamamı CHP'li. Yani ortada CHP içi bir meydan muharebesi var. Fakat bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı bizi suçluyor. Kendi bataklığına bizi de çekmeye çalışıyor. Biz bu kavganın, kaosun, CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür." şeklinde konuştu.
Adaletin tecellisi için hukuki süreçlerin hiçbir baskı olmadan işletilmesi için üzerlerine ne düşüyorsa anayasa çerçevesinde yapacaklarını belirten Erdoğan, "Tehditlere ve sokak çağrılarına elbette pabuç bırakmayacağız ama CHP'nin eski ve yeni kadroları arasında giderek çirkinleşen kavgaya da partimizin ve hükümetimizin çekilmesine fırsat vermeyeceğiz. Ana muhalefetin özellikle kabalık ve kabadayılıklarına rağmen siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruyacağız." dedi.
Erdoğan, yol ve dava arkadaşlarına seslenerek, "Karşımızdakilerin bu perişan hali bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Bilakis omuzlarımızdaki yükü daha da ağırlaştırıyor. AK Parti'nin başarı hikayesinin yeni sayfalarını sizler kaleme alacaksınız. Her biriniz, unutmayın bu aziz milletin yıllardır inkisarı hayale uğratılmış, çoğu zaman yarım bırakılmış umutlarının temsilcilerisiniz. Hepiniz AK Parti'nin birer neferi olarak Türkiye'nin istikbal mücadelesinde tarihi roller üstleniyorsunuz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu ülkeye ve millete daha yapacak çok hizmetimiz var. Hepinizden azami hassasiyet göstermenizi, bu milletin yükünü sabırla, vakarla, ciddiyetle omuzlamaya devam etmenizi istirham ediyorum." diye konuştu.
"Bu Senin Hikayen" adlı videonun gösterildiği programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılarla aile fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ile Belediye Meclis Üyesi Cebeci, AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda, Gürzel ve Cebeci'ye parti rozetlerini taktı.
Gürzel, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve katılımcıları selamlayarak, AK Parti'nin yeni ailesi olduğunu söyledi.
AK Partililere kendisini kucakladıkları için teşekkür eden Gürzel, şu ifadeleri kullandı:
"Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykozlu ailem de bekliyor biliyorum. Komşularım bundan sonra hizmette sınırımız olmayacak. Beykoz'un hedefini biz de büyüteceğiz, güzel hizmetler vereceğiz. Sizlerle beraber olduğumuz için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim."
Erdoğan, Gürzel ve Cebeci ile fotoğraf çektirdi. Gürzel'in eşi ve çocuğu da fotoğraf karesinde yer aldı.
