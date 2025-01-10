Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik." dedi.
Aydın
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, "Ak alnında bir dağ asaleti var, Hakk'tan başkasına eğilmez Efe'm, tarih boyu hep başın dik gezmişsin, yiğitliğin kitabını yazmışsın Efe'm, zafer kazanmış düşman bozmuşsun, sayıyla, rakamla sayılmaz Efe'm" dizelerini okudu.
Bugün iki önemli projeyi gerçekleştirmek üzere Aydın'a geldiklerini belirten Erdoğan, "İlk olarak 163 kilometre uzunluğuyla Ege Bölgesi'nin ulaşım haritasını yeniden çizen Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdik. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 2 gidiş, 2 geliş dört şeritli 23 kilometre bağlantı yoluyla bu eserimiz Aydın ve Denizli'yle birlikte tüm Ege'ye çok önemli katılarda bulunacak." şeklinde konuştu.
Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe geçerek trafik şartlarına göre bir buçuk ila iki saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdiklerini bildiren Erdoğan, böylece zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edileceğini, çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunun da 61 ton azalacağını söyledi.
Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nin, şehre, davaya, ülkeye ve millete hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Teşkilatımıza bir şekilde emek veren ama artık aramızda bulunamayan dar-ı bekaya irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Dün vefat eden AK Parti'mizin çatısı altında milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz Adalet Komisyonu Eski Başkanı Değerli Milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ya tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Aydın'ın adıyla müsemma bir şehir olduğunu, Aydın'dan Efe ve Zeybeklerin çıkacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Aydın'dan darbeci çıkmaz. Şehit başbakanımız Adnan Menderes gibi milletin adamları çıkar. Aydın'dan mandacı çıkmaz. 'Ya istiklal, ya ölüm' diyen yiğitler çıkar. Bu vesileyle ilk fetihten İstiklal Harbimize, İstiklal Harbimizden terörle mücadeleye, vatanımız için, bayrağımız için, istiklalimiz için şehit düşen Aydınlı kahramanları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Bugün şu gerçeği bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Eğer bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit semaya yükseliyorsa, milletçe onurumuzla şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak, hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek şuurla tam 22 yıldır şehitlerin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıktıklarına vurgu yaparak, şöyle devam etti:
"O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan Türkiye'yi yüceltmek Türkiye'nin itibarını daha da arttırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. 40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi emen bölücü terör musibetinden ülkemizi ve milletimizi biiznillah kurtaracağız. Bu hedef doğrultusunda son dönemde çok ciddi mesafe aldık. Terörü kaynağında kurutma stratejimizle bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatımızla, Kandil'le ülkemiz arasına sarsılmaz bir duvar ördük. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Böylece bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik."
Erdoğan, salondan gelen "Çelik Kubbe" seslerine, "İnşallah geliyor" yanıtını verdi.
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