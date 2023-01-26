Dolar
18.81
Euro
20.50
Altın
1,932.95
ETH/USDT
1,614.30
BTC/USDT
23,147.00
BIST 100
5,231.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti

Zafer Fatih Beyaz   | 26.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Grosu'yu kabul etti
Yurt genelinde sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Grosu'yu kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İslam ülkelerinin çok yakın işbirliğine ihtiyacı olduğu açıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanan Filistinli kardeşleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanan Filistinli kardeşleri kabul etti
Dacic: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Batı'nın parçası bir ülkede böyle bir olay büyük bir trajedi

Dacic: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Batı'nın parçası bir ülkede böyle bir olay büyük bir trajedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet