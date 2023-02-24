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Politika, Rusya-Ukrayna Savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan barış tesis edilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde Türkiye'de yaşanan depremler, birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Kaan Bozdoğan   | 24.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan barış tesis edilmeli

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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