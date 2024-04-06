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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fırat Taşdemir  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zerdari ile telefonda görüştü.

Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini belirtti.

Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.


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