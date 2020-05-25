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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'nin İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesine gittiği bayram ziyaretine telefonla katıldı
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var." dedi.

Ali Bayaslan   | 25.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

                    

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "81 ilimizdeki tüm üyelerimizin ve teşkilat mensuplarımızın Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Rabb'imden bizlere bayramları bayram gibi geçireceğimiz nice güzel günler göstermesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca yaklaşmıştır"

Kovid-19 salgını ile ilgili, "Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca yaklaşmıştır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları, son 2,5 ayda yaşananlarla ortaya çıkmıştır." şeklinde konuştu.

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