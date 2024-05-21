Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına artık dur denilmesi gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Romanya ile) Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır.
Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.
Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor."
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