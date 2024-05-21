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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına artık dur denilmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor." dedi.

21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına artık dur denilmesi gerekiyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Romanya ile) Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır.

Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.

Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor."

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