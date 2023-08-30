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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST alanında açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli Muharip Uçak KAAN) İnşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz." dedi.

30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"İnşallah yakında, olmadık bahaneler öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere, hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz.

(Milli Muharip Uçak KAAN) İnşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz.

Ne oy uğruna şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş tutanların hiçbiri bizi huzur ve esenliği teminden alıkoyamayacak."

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