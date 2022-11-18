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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filiz Kınık Öz, Mustafa Hatipoğlu   | 18.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC'nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.

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