Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla
Van
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da “Gençlik Buluşması” programına katıldı.
Tahıl koridoruyla ilgili Erdoğan, "Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız." dedi.
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