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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla

Enes Kaplan   | 12.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla

Van

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da “Gençlik Buluşması” programına katıldı.

Tahıl koridoruyla ilgili Erdoğan, "Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız." dedi.


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