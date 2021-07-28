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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazının devreye girmesiyle dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına ilişkin, "Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız" dedi.

Kemal Karadağ   | 28.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazının devreye girmesiyle dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Manavgat'taki yangın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'taki yangına ilişkin, "Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır." dedi.

Doğal gaz çalışmaları

Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır. Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız."

Sondaj çalışmaları

Erdoğan, "Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedik. Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar." ifadelerini kullandı.

"Hem masabaşında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor"

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masabaşında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor. Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı."

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