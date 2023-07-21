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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı.

Esin Işık  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede liderler, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

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