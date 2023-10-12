Dolar
27.75
Euro
29.37
Altın
1,872.64
ETH/USDT
1,535.40
BTC/USDT
26,788.00
BIST 100
8,259.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz." dedi.

12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail-Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir.

(İsrail-Filistin çatışması) Amerika gibi bir ülkeye, barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır?

Gazze'de su, ekmek, gıda yok. Bütün bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ters. Nerede Batı? Bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok.

Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz.

Örgütlerden farklı olarak devletler, savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükelleftir. Bu çizginin giderek kaybolduğunu görüyoruz.

360 kilometrekarelik alanda yaşayan 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne de savaş hukukunda yeri vardır."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda "niyet mektubu imza töreni" ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar dağıttı
Hatay Arsuz'da depremzedeler için 111 konteynerlik yaşam alanı kuruldu
Sosyal medya platformu X, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet