Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail-Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir.
(İsrail-Filistin çatışması) Amerika gibi bir ülkeye, barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır?
Gazze'de su, ekmek, gıda yok. Bütün bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ters. Nerede Batı? Bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok.
Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz.
Örgütlerden farklı olarak devletler, savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükelleftir. Bu çizginin giderek kaybolduğunu görüyoruz.
360 kilometrekarelik alanda yaşayan 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne de savaş hukukunda yeri vardır."
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