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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Sefa Mutlu   | 09.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü Kaynak: TCCB / Murat Çetinmühürdar

İstanbul

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Radev, ikili görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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