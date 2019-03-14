Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin kırmızı çizgisi ezandır, bayraktır, vatandır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin kırmızı çizgisi ezandır, bayraktır, vatandır. Bundan taviz yok." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meydanlarda halkımın teveccühünü çok iyi görüyorum. Artık final dönemlerine geliyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir mitinglerini yapacağız. Bu mitinglerde de Sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın iki tarafı olarak oralarda birlikte olacağız. Oralardan da vereceğimiz mesajlar inanıyorum ki sürece pik yaptıracaktır." dedi.
Erdoğan, Show TV, Bloomberg HT ve HaberTürk TV ortak yayınında, Veyis Ateş ve Ece Üner'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir spor spikerinin, stajyer muhabir olduğu 1993'te kendisiyle arasında geçen diyaloğu anlattığı videoyu izleyen Erdoğan, yapılan sürprizden memnun olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset yaşamına, ilçe başkanlığı, il başkanlığı süreçlerine değindi. Erdoğan, İstanbul'da Bakırköy'den ayrılan ilçelerde belediye başkanlıklarını kazandıklarını dile getirerek, "Ondan sonra o belediyeler hala bizdedir. Bağcılar, Esenler, Güngören, Kağıthane... Sultanbeyli, zaten belde olduğu andan itibaren öyleydi. Belediyecilikte altyapı bizde oluştu. O günden bu güne arkadaşlarımız buraları hiçbir zaman kaptırmadılar. Bu belediyeler alındığında gerçekten çöp, çukur, çamurdu. Siyasetteki bu süreç, 1994 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla taçlandı. Yerel hizmetlerdeki ilk hamlemizdi. 1999, bir şiir okuma nedeniyle cezaevine girişimiz ve ondan sonra cezaevinden çıkış... Cezaevinden çıktıktan sonra partimizi kurduk. 16 ay sonra da yüzde 34,4 oy oranıyla Parlamentonun yüzde 63'ünü aldık." diye konuştu.
Cezaevinde olduğu sırada kendisine mektup yazan, o zaman 11 yaşındaki Burak Soylu ile 20 yıl sonra buluştuğu videoyu izleyen Erdoğan, cezaevindeyken kendisine gelen mektuplara tüm gece, sabah namazına kadar cevap yazdığını, yaklaşık 10 bine yakın mektuba cevap yazdığını ve gittiği yerlerde yazdığı mektuplarla karşılaştığını anlattı.
Erdoğan, Türkiye'nin mukadderatıyla her zaman ilgilendiğini ve kendisini olaylardan tecrit etmediğini belirterek, "Memleketimin özellikle karşı karşıya kaldığı bağımlılık tuzağıyla hep mücadele ettim. Siyasi hayatımın özünde daima ülkemi büyütmek, özgürleştirmek ve 'Bu özgürlük mücadelesinde benim payım ne olur? Nerelere, nasıl varırız? Milletime hizmet yolunda altyapısıyla, üst yapısıyla ülkemde nelere nasıl varırız? Terör belasıyla mücadelede yerim ne olabilir?' vardı. Eğer ben siyasetin içindeysem burada bir şeyleri paylaşmam lazım, bunun için de en önemli alan nedir? Siyaset. Gençlik kollarından itibaren siyasetin içinde yer aldık, daha sonra zembille siyaset alanına girmedim." ifadelerini kullandı.
Cezaevinden çıktıktan sonra AK Parti'yi kurduklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"17 yıldır partimiz, her girdiği seçimden birinci parti olarak çıktı ve gerçekten Parlamento seçimlerinde de yerel seçimlerde de bu başarı, bu grafik aynen bu şekilde devam ediyor. İnanıyorum ki yine bu seçimlerde de... Meydanlarda halkımın teveccühünü çok iyi görüyorum. Artık final dönemlerine geliyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir mitinglerini yapacağız. Bu mitinglerde de Sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın iki tarafı olarak oralarda birlikte olacağız. Oralardan da vereceğimiz mesajlar inanıyorum ki sürece pik yaptıracaktır. Halkımız bizi buraya taşıdı. Biz de halkımızı bu ülkede iktidarın merkezine taşıdık. Halkımızla iç içe olduk. Hep söylediğim şudur, 'Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' Hiçbir zaman gurur, kibir bizim işimiz değil. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Bugün vesayetçiler, halk düşmanları değil, bizimle beraber halk iktidarda. Daha önce halkın iktidarı diye bir şey yoktu. 'Halkçıyız.' demekle halkçı olunmuyor. Kalkıp da halkının ensesine tokadı atan, halkçı olamaz. 'Oy varsa hizmet var.' demek suretiyle bir büyükşehirin belediye başkanı olacaksın, ondan sonra halkçı olacaksın. Böyle halkçılık olmaz. Bütün bunlar bir gerçeği gösteriyor. Halkımız da aldı bizi buralara getirdi. Biz de halkımızı bu ülkede iktidarın merkezine taşıdık. Bugün vesayetçiler artık kesinlikle iktidarda değil ve olamayacaklar da ama halkımız iktidarda ve iktidar olmaya da devam edecek."
"Vesayetçi odaklarla mücadele etmiş bütün siyasi aktörlerin yeni bir hükümet sistemi talebi olmuştur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sistem istediğiniz noktaya doğru geliyor mu yoksa biraz daha zamana mı ihtiyacı var?" sorusuna, şu karşılığı verdi?
"Bizim bu getirdiğimiz sistem Osmanlı'dan itibaren çalışan ve Osmanlı'dan sonra da gelen siyasetçilerin bu konuda bekledikleri bir zamanlama vardı. Bizim bu yönetim sistemini yani başkanlık sistemini getirmek... Gazi Mustafa Kemal, başkanlık sistemiyle yönetmiştir ama bunu kimse dillendirmiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin demokratik siyasetinin en güçlü projelerinden biri. Kabul ederler veya etmezler, hepsi bunu dillendirdi. Bunu Demirel, Erbakan, Türkeş dillendirdi. Türk siyasetinde vesayetçi odaklarla mücadele etmiş bütün siyasi aktörlerin yeni bir hükümet sistemi talebi olmuştur. Ben de o zamanlarda, belediye başkanlığı dönemleri de dahil hep bunu dillendirmişimdir. Zaten aslında belediye başkanlıklarına, hele hele büyükşehirlerde bakarsanız bunlar başkanlık sistemidir. Bunun getirisi ülke, millet için getirisi çok çok farklıdır, faydalıdır. Bunu gördük. Şu önemli, 'Bu anında hemen neticesini vermeye başlar mı? derseniz, tabii anında bu neticeyi vermeyecek. Sistemler ülkelerde on yıllar alır. Biz şu anda öyle çalışıyoruz öyle çalışıyoruz ki... Kabinem ağırlıklı bürokratlardan, teknokratlardan oluşan bir kabine değil, tam aksine piyasa tecrübesi yerinde olan arkadaşlarımdan oluşuyor. Onlarla beraber yürütüyoruz. Bürokratik vesayeti de ortadan kaldırmamız lazım. Eğer bunu başarabilirsek, o zaman netice almamız daha da hızlanacaktır. Hedef nedir? Daha az bürokrasi, daha hızlı karar alma imkanı böylece güçlü bir yürütme, güçlü bir icra ortaya koymamız lazım. Bu şimdi doğdu. Bundan sonra bunu daha da zenginleştirmemiz lazım. Bunu zenginleştirdikçe netice çok daha farklı olacak."
"Türkiye güçlenip bağımsız adımlar attıkça, bir yıpratma savaşıyla hep karşı karşıya kaldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim." dedi.
Erdoğan, "beka" konusundaki soru üzerine, Türkiye'nin terörle mücadelesinde asker, polis, sivil çok büyük kayıplar verdiğini belirterek, "Türkiye güçlenip bağımsız adımlar attıkça, bir yıpratma savaşıyla hep karşı karşıya kaldı." dedi.
"Bu beka savaşında en önemli muhataplar belli, içeride PKK ile çok ciddi mücadeleler verildi, DHKP-C var, FETÖ'cüsü var, DEAŞ bir sızma hareketi yapmaya çalıştı. Sınırların öbür tarafına gidiyorsunuz, PKK'nın yan kolları, YPG, PYD gibi terör örgütleri var. Bütün bu terör örgütleriyle bir mücadele ki bunların hepsi aslında bir beka mücadelesinin terör koalisyonuna tam manasıyla bir tanım getiriyor." diyen Erdoğan, bunlara karşı mücadele verdiklerini vurguladı.
Erdoğan, muhalefetin Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söylediğini aktararak, "Peki PKK'yı, YPG'yi, PYD'yi, FETÖ'yü, DEAŞ'ı nereye koyacaksın? Bunları yok mu farz edeceğiz? Bunlar olmadan yaşanan bir Türkiye mi var diyeceksiniz? Şimdi ana muhalefetin başındaki zat bunu söylüyor, 'Türkiye'nin beka mücadelesi diye bir sorunu yoktur.' Hatta daha da ileri gidiyor, 'Türkiye'de Suriye'nin içinde bulunan YPG, bizi mi vuracak?' diyor. Lafa bak. Bu kadar bir insan bakar kör olabilir mi?" değerlendirmesini yaptı.
Yerel seçimlerle "beka" vurgusunun çelişip çelişmediğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Demokrasiyi yerelde hazmedemezseniz, genelde bunu yaşayamaz ve hazmettiremezsiniz." dedi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Biz tabii şu anda hem merkezi yönetimde iktidarız bunun yanında da Türkiye'nin genelinde kahir ekseriyetiyle yerelde de belediye başkanlıklarını elinde tutan bir iktidarız. Hesabı yaparken her iki pencereden de bakıyoruz. Her iki pencereden bakarak 'Beka meselesi yok.' diyerek önümüzde duran gerçeği hafife almaya, sulandırmaya çalışanlara karşı biz bu işin ne kadar ciddi olduğunu dillendirmeye mecburuz. Çünkü coğrafyamıza kan ve gözyaşı hakim olmuşken, tehlike sınırımıza kadar dayanmışken kimse bizden bu konuda susmamızı bekleyemez, kimse bize 'polisini, askerini çek bir kenara, Güneydoğu'da mücadeleyi sürdüren korucularımız çek bir kenara.' diyemez. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. 'Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gireceğiz.' dedim girdik, giriyoruz, girmeye de devam edeceğiz. Benim vatandaşımın huzur bulması lazım, refah içinde olması lazım. Vatandaşımın huzuru olmazsa biz huzur bulamayız. İşin üzerine üzerine gidiyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, korucularımız hepsi ölümüne ölümüne hassasiyeti gösteriyorlar; kar, kış, boran, fırtına demeden işin üzerindeler."
"Kayyumlarla gerçekten oralarda çok çok güzel yatırımlar yapılmış çünkü verdiğimiz paralar, Kandil'e gitmemiş, halka gitmiş, altyapıya, üstyapıya gitmiş." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde Doğu ve Güneydoğu'daki kentsel dönüşümleri yürüttüğünü, çalışmaları koordine ettiğini anlattı.
Erdoğan, "Buralarda ne yağmur suyu kanalları ne atık su kanalları ne içme suyu kanalları... Böyle bir şey yoktu. Kayyum sistemine geçtikten sonra bunlar yapıldı. Hakkari'nin caddelerinden, sokaklarından atık suların aktığı zamanı bilirim. Benim orada yaşayan vatandaşım, bu pisliğe mahkum edilmeye layık mı? 'Oradan bana oy çıkmıyor.' diye bakmadık biz. Çıksın çıkmasın. 'Batıda ne varsa orada da onun olması lazım' dedik ve yaptık. Bütün bu sınavları başarıyla vermiş olan böyle bir ismi de -5 dönem zaten Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış, milletvekili, bakan- Ankaramıza, başkentimize layık gördük ve Ankara'da da adayımız oldu. " diye konuştu.
"Bir teröristin tanımı neyse bunlarda o var"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörü destekleyenlere bedduasına ilişkin bir videonun ardından, şunları görüşleri dile getirdi:
"Kuru kuruya beddua etmenin hiçbir anlamı yok. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Şu anda CHP, HDP ile ortak mı, ittifak içinde mi? Sözde İYİ Parti ile ittifak halinde mi? Saadet Partisi ile ittifak halinde mi? Ben bunlara 'dörtlü çete' diyorum. İstanbul'da HDP'nin adayı var mı? Yok. Sözde İYİ Partinin var mı? Yok. Bazı yerlerde Saadet aday çıkarmış ama büyükşehir olarak adayları yok. Doğu ve Güneydoğu'ya gidelim, orada sözde İYİ Parti ile HDP'nin adayı var, CHP'nin adayı yok. Bu oluşumun adı Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı', benim ifademle 'illet ittifakı'dır. Bu ittifak ortada, 'Kim teröre veya teröriste destek verirse Allah belasını versin.' diyor. Senin zaten bedduaların tutmaz ki. Sen bunları hep seyrettin. Seyretmenin yanında bunlara çanak tuttun. Bunlarla dirsek teması olmanın ötesinde beraber yürüdün. Hala da beraber yürüyorsunuz. Şu anda bütün bu yerel seçimde senin ortağın HDP'dir, sözde İYİ Parti'dir, bundan daha alası olur mu? Şu anda terör örgütünün arkasındaki güç, hangi siyasi partidir? HDP'dir. HDP'nin arkasındaki güç hangi örgüttür? Bölücü terör örgütü."
Bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:
"Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim. Şu anda siyasetin içinde olanların hepsinden çok daha tecrübeliyim. Bu genel başkanların hepsi, bunlar tecrübe yarışında benimle yarışamaz. Sözde İYİ Parti denilen hanımefendi sürekli partilerini değiştire değiştire en sonunda buraya gelmiş ve kendi partisinden de bir ara ayrılacağını söyledi ve sonra tekrar partisinin başına geri döndü. Ben kendisini ademe mahkum ederken, bana böyle bir sataşması, şusu, busu olmuyordu. Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı. Neydi o yanlış? 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer...' Ardından Aydın'a geçti, 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı arkadaşlarım, kardeşlerim, vatandaşlarım...' Bu ifadeleri kullandı. Tayyip Erdoğan böyle bir şeye tahammül etmez, edemez, çünkü ben hiçbir vatandaşıma kalkıp da terörist diyecek kadar bu işlerin farkında olmayan birisi değilim. Daha kaba bir ifadeyle enayi değilim. Siyasetin içinde halkının bir defa gazabına gelmeyi asla düşünmeyen birisiyim, nerede halkın gazabına gelir, gelmez bunu da iyi bilirim. Ancak HDP'ye bunu derken, HDP'nin başındakiler, şu anda Edirne'de cezaevinde olan, birçok yerde cezaevinde olan HDP'nin milletvekili veya farklı şeyleri var, bu adamların hepsi şu anda bir teröristin tanımı neyse bunlarda o var."
"Taviz yok"
Erdoğan, "Bu milletin kırmızı çizgisi ezandır, bayraktır, vatandır. Bundan taviz yok." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8 Mart'ta seçimler öncesinde kadınların arkasına saklanarak adeta siyasi bir kumpanya düzenlemeye kalktılar ve bu özgürlük değil, biz buna tabii ki dedik ki 'Asla müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.' Eğer siz bir yerde bu işi açık tutarsanız, ondan sonra da bunun önüne geçemezsiniz." dedi.
"Krizler geride kaldı"
Ekonomiyi de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu krizler geride kaldı. Bizim için 2019 tam aksine ateşlemenin yapılacağı ve kalkınmanın çok daha iyi bir noktada olacağı bir yıl. Küresel ekonomide artan zorluklara rağmen, Türkiye ekonomisinin 2. çeyrekten itibaren, yeniden bir pozitif büyüme rakamları açıklayacak kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum."
"S-400'lerden geri adım atmamız söz konusu değil"
Erdoğan, S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedarikine ilişkin soruya, "S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu değil." dedi.
Fazıl Say konseri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fazıl (Say) Bey ile o davet önemliydi. Birçok şeyler de söylendi yıldırmaya yönelik falan. Ben arkadaşlarıma 'gideceğim' dedim." dedi.
"Netanyahu'nun Mescid-i Aksa'nın bizdeki kutsiyetine yönelik en ufak bir hassasiyeti yok"
İsrail'deki seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini kaybettiğini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"(Netenyahu) Seçimler yaklaşırken şu anda o çılgına döndü, 'Acaba ne olacak, ne olur?' falan gibi. Ben daha önce de orada başbakan gördüm veya başbakanlar gördüm, onlarla da bu konuları konuştuk ama ben böylesini görmedim. Bu adamın (Netanyahu) Mescid-i Aksa'nın bizdeki kutsiyetine yönelik, en ufak bir hassasiyeti yok. Bizi belki tahrik etmeye çalışıyor yani ülkemdeki özellikle onlara ait mabetlerle ilgili tahrik etmeye çalışıyor ama biz bu tahrike gelmeyiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.