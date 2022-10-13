Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldi
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır
Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdüren Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.