Dolar
18.59
Euro
18.09
Altın
1,675.34
ETH/USDT
1,230.10
BTC/USDT
18,700.00
BIST 100
3,558.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da CICA Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldi

Ali Kemal Akan   | 13.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdüren Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA, CICA Zirvesi’nin sonuç bildirisine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette enflasyon tahribatı ortadan kaldırılacak, EYT kapsamlı olacak
TİHEK'ten bekara ev vermeyen emlakçıya ayrımcılık yasağı ihlali nedeniyle uyarı cezası

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Xuan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Xuan ile bir araya geldi

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türkiye ile stratejik ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türkiye ile stratejik ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz
Türkiye ile Kazakistan arasında 6 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Kazakistan arasında 6 anlaşma imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet