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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile telefonda görüştü Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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