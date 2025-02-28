Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.