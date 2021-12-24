Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in yaş gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 60. yaş gününü kutladı.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in doğum günü dolayısıyla Azerbaycan Televizyonunda (AZTV) yayınlanan programa video mesaj ile katıldı.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 24, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i telefonla arayarak doğum gününü de tebrik etti. pic.twitter.com/pwkv0nQpsC
Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde geliştiği vurgulanan görüşmede, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.
Erdoğan ve Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin gelişimine yönelik bazı konuları da müzakere etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.