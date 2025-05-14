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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti.

Merve Yıldızalp  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack ile ayrı ayrı görüştü.

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