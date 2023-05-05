Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;
"14 Mayıs seçimi tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz.
Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.
(Mitingler) Samsun'da 120 binin üzerindeydi, bugün Erzurum 130 bin civarındaydı. Pazar günü de İstanbul mitingimizi yapacağız.
PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda.
14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir. 14 Mayıs, teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir.
Türkiye'yi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye, 'Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz.' diye demeç vermiş."
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