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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile telefonda görüştü

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