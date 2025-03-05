Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile telefonda görüştü.
Ankara
Görüşmede, son dönemdeki Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.