Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, yarın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir araya gelecek.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Kılıç, yarın ABD'nin başkenti Washington'da bazı temaslarda bulunacak.
Büyükelçi Kılıç'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile yapacağı görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel meseleler değerlendirilecek.
Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin detayların da ele alınması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.