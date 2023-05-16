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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış'tan seçim verilerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs akşamı 19.53'teki paylaşımına dair, "Geride olmasına rağmen yalan söylemekten çekinmediği görülüyor" ifadesini kullandı.

Selma Kasap  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış'tan seçim verilerine ilişkin açıklama Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Ankara

Akış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs seçim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ANKA Haber Ajansı'nın saniye saniye hangi veriyi abonelerine aktardığını paylaştığını ve bu sayede CHP Genel Merkezi'nde o saatlerde neler olduğunun görülebildiğini belirten Akış, paylaşımında şunları kaydetti:

"Buna göre Kılıçdaroğlu'nun 'öndeyiz' diyerek tweet attığı saat 19.53'te ANKA Haber Ajansına göre, Kemal Kılıçdaroğlu:43,99 Recep Tayyip Erdoğan: 50,65. Aslında Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabloda 7 puan geride olmasına rağmen açık açık yalan söylemekten çekinmediği net bir şekilde görülüyor. Milletine yalan söyleyenden Cumhurbaşkanı olmaz."

Mustafa Akış, ANKA Haber Ajansının seçim gecesi abonelerine servis ettiği verileri içeren tablonun yer aldığı tweeti de paylaştı.

Akış, paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs saat 19.53'te sosyal medyadan yaptığı "öndeyiz" şeklindeki açıklamasını da ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu tweetine yaklaşık 200 bin retweet ile 90 milyondan fazla görüntüleme gelmişti.

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