CHP Sözcüsü Öztrak: Sosyal demokrat bir parti olarak idam cezasına karşıyız
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sosyal demokrat bir parti olarak idam cezasına karşıyız." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.
İçinde bulunulan haftanın, millet ve CHP için önemli günlerin yıl dönümlerini barındırdığını ifade eden Öztrak, Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 30 Ağustos 1922 günü zaferle sonuçlandığını, 1 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdiğini hatırlattı.
Öztrak, 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlatarak, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
9 Eylül'ün CHP için ayrı bir önemi daha olduğunun altını çizen Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen ve yürüten Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 97 yıl önce, 9 Eylül 1923'te kurulduğunu söyledi.
Kurulduğu ilk günden itibaren de Cumhuriyetin aydınlanma ve ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelesinin öncüsü olduğuna değinen Öztrak, CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinde de var olmayı sürdüreceğini kaydetti.
İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren, Türkiye'nin son iki yılda hem demokraside hem de ekonomide hızla gerilediğini savunan Öztrak, her gün yeni bir antidemokratik karar veya eylemle karşılaşıldığını ileri sürdü.
Faik Öztrak, son iki yılda Türkiye'nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde gerilediğini, dünyadaki 128 ülke içinde Türkiye'nin, hukukun üstünlüğü konusunda 107'nci sırada olduğunu belirtti.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre, Türkiye'de bütçe sürecinin her yıl Orta Vadeli Program'ın yayınlanmasıyla başladığını aktaran Öztrak, Kanun'un 16'ncı maddesine göre, Orta Vadeli Programın, en geç eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar yayımlandığını söyledi.
Orta Vadeli Program'dan haber olmadığını ifade eden Öztrak, Orta Vadeli Programın nerede ve ne zaman yayımlanacağını sordu.
Son iki yılda ekonominin tepe taklak gittiğini, bir yanda işsizlik diğer yanda hayat pahalılığının, vatandaşları ezip geçtiğini savunan Öztrak, Türkiye'nin dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler liginde ilk 20'de olduğunu dile getirdi.
Milletin salgında perişan olduğunu, kısa çalışma, ücretsiz izinlerle emekçilerin maaşlarının kuşa döndürüldüğünü öne süren Öztrak, insanların açlık sınırının yarısı kadar bir parayla hayata tutunmaya çalıştığını anlattı.
Faik Öztrak, işsiz sayısının 10,5 milyonu aştığını, 5 milyonu aşkın vatandaşın çalışıyor göründüğünü ama iş başında bulunmadığına dikkati çekti.
"Türkiye bölgesinde bir başına kaldı"
Dış politika, milli savunma, milli eğitim gibi milli ve partiler üstü olması gereken konularda dahi işlerin "şahsım hükümetinin" keyfine göre yürütüldüğünü iddia eden Öztrak, Türkiye'nin, bölgesinde bir başına kaldığını, en haklı davalarını bile dünyaya anlatmakta sıkıntı çektiğini ifade etti.
Salgında can kayıpları yeniden artınca, sorumluluğun yakar top olduğunu ve kimsenin bu topu elinde tutmak istemediğini söyleyen Öztrak, sorumluluğun vatandaşın üstüne yıkılmaya çalışıldığını ileri sürdü.
"Örtülü af çıkarma çabası"
Öztrak, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"MHP lideri Devlet Bahçeli anayasal suçlar, terör, kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı suçları için idam istedi. Bu konuda CHP'nin değerlendirmesi nedir? İdam cezasının Meclis gündemine gelmesi halinde CHP nasıl bir yol izleyecek?" sorusuna Öztrak, "Nasıl yol seçeceğimiz açık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal demokrat bir parti olarak idam cezasına karşıyız ancak bu idam cezası meselesi ülkenin ne zaman başı sıkıntıya girse ekonomi ile ilgili ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyor. Ben açıkça şunu söyleyeyim, bu ya gündemi değiştirme çabasıdır ya da FETÖ'nün yurt dışına kaçan örgüt elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır." yanıtını verdi.
"Bizim kimseden gizlimiz saklımız olmaz"
Berat Albayrak 'Kovid olmasaydı 40 milyar dolar turizm geliri olacaktı, cari açık değil cari fazla ile devam edecektik.' dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiririz?" sorusunu Öztrak, "Gerçekten üzülüyorum. Ülkenin ekonomisini yöneten kimsenin bu tür analizler yapmasını şaşkınlıkla karşılıyorum. Pandemi olmasaydı 40 milyar dolar turizm geliri olsaydı diğer her şey aynı mı kalacaktı? Ekonomiye böyle mi bakılır?" diye yanıtladı.
"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların bir daha Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı. Bu konuyla ilgili görüşünüz ne olacak?" sorusuna Öztrak, şu cevabı verdi:
"Ben bir dönem bu ülkede Hazine Müsteşarlığı yaptım ve IMF ile görüşmeleri yürüttüm. Bu görüşmeleri yürütürken IMF kiminle görüşmek isterse ona izin verirdim ve onların yanında da bir Hazine memurunu gönderirdim ne konuştuklarına dair not tutturdum. Biz gizli saklı bir görüşme yapmadık, Uluslararası Para Fonu kendi müktesebatı çerçevesinde sadece iktidarla değil, gittiği ülkede muhalefetle de görüşmek durumundadır. Bu IMF'nin kuralları içinde vardır. Dolayısıyla IMF heyeti bize gelirken yanlarında bir tane Hazine memuru olması lazım ya bunu bilmiyorlar ya da komplo kuruyorlar.
Ayrıca otel odası falan değil, oteldeki bir toplantı salonunda herkesin gözü önünde bu toplantı yapılmıştır. Bizim kimseden gizlimiz saklımız olmaz. Biz iktidara gelmeden önce gençlerimizi IMF'ye, Dünya Bankasına gönderip 'hiç merak etmeyin sizin programınızı uygulayacağız' diyenlerden olmayız."
"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kadın cinayetleri için idamı getirsinler hemen imzalayayım.' açıklaması ile 'elbette Cumhurbaşkanlığı çok isterim' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, "İdam meselesi tamamen ülkenin gündemini değiştirmeye dönük bir çabadır. Sayın Akşener'in söylediği bu sözler, eskiden söylenmiş olan sözlerdir. Bu sabah yapılan yayında bunları söylememiştir, farklı bir şey söylemiştir, gayet dikkatle dinledim. Cumhurbaşkanı olmayı istemek de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkıdır. Bu memlekete hizmet etmek isteyen herkes Cumhurbaşkanı olmayı isteyebilir." değerlendirmesini yaptı.
"Dijital ağırlıklı olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz"
"Muharrem İnce'nin Sivas mitingi ile ilgili MYK'da bir değerlendirme oldu mu? Genel Merkez Muharrem İnce'nin başlattığı bu hareketi ve mitingi nasıl değerlendiriyor? sorusuna Öztrak, bu konunun gündemlerinde olmadığını aktardı.
Partinizin hazırladığı Kürt meselesine ilişkin rapor vardı. Bu raporun hazırlık çalışmaları tamamlandı mı? sorusu üzerine Öztrak, "Geçen hafta neyin ne olduğunu bu raporla ilgili olarak söyledim, açıkladım. Yani gerçekten bu gündemi değiştirme çabasını dikkatle izliyoruz ve buna da izin vermek istemiyoruz. Tabii ki bu rapor hazırlanıyor, bu mesele gündeme geldiği zaman biz de görüşlerimizi açıklayacağız." dedi.
"CHP 9 Eylül'de 97'nci yılını kutlayacak ama Ankara'da vakalar oldukça arttı. Bu şartlarda yapılacak mı kutlama etkinlikleri? sorusuna Öztrak, "Düşündüğümüz formatta değil ama farklı bir formatta dijital ağırlıklı olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ahlatlıbel'deki etkinlik yerine belki televizyon kanallarında bir etkinlik yapacağız." yanıtını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.