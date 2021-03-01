CHP Sözcüsü Öztrak: İstifa tek taraflı bir müessese
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, Denizli Milletvekili Sancar'ın istifasına ilişkin, "İstifa tek taraflı bir müessese. İstifasının nedenleri konusunda biz de kendi istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 28 Şubat'ın milli iradeye kasteden her darbe gibi demokrasiye büyük zararlar verdiğini belirtti.
Öztrak, "CHP de dahil hemen her siyasi aktör ve kurum, darbelerden payına düşeni almıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tankla, topla, tüfekle yapılan 'postallı darbelere' de karşı durduk." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin iç içe geçmiş krizlerden oluşan büyük bir buhranın içinde savrulduğunu savunan Öztrak, vatandaşın feryadının yönetim tarafından duyulmadığını söyledi.
Faik Öztrak, bugün de yılbaşından bu yana doğal gaza üçüncü kez zam yapıldığını belirterek, "Karadeniz'de doğal gaz bulundu" müjdesinin verilmesinden bu yana doğal gaz zamlarının otomatiğe bağlandığını ileri sürdü.
Dolar kuru gevşese bile doğal gaza gelen zammın devam ettiğini belirten Öztrak, "Milletimiz hayat pahalılığı ile işsizlik arasında inim inim inliyor. Milletin gelecek umudu gençlerimiz, ailelerin bin bir emekle okuttuğu çocukları, 15-29 yaş arasında 5,5 milyon genç ne okulda okuyor, ne de bir işte çalışıyor. 'Ev genci' olarak anasının babasının eline bakıyor." diye konuştu.
"Çocukların kafalarını karıştırmaya ne hakkınız var?"
Türkiye'nin eğitimde ilerleyemediğini, bir neslin yitirildiğini savunan Öztrak, çocukların, gençlerin, ailelerin, Bakanlar Kurulundan çıkacak yüz yüze eğitim kararını beklediklerini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, bir hafta önce ilkokullar ile 8 ve 12'inci sınıflarda yüz yüze eğitimin 1 Mart'ta başlayacağını açıkladığını hatırlatan Öztrak, "Fakat dün o da Sağlık Bakanı gibi özür diledi. Bazı illerde vaka artışı yaşandığı için yeniden değerlendirme ihtiyacı doğduğunu söyledi. Çocukların kafalarını karıştırmaya ne hakkınız var? Aileler nasıl kendilerini ayarlayacak? Öğretmenler, okullar ne yapacak? Okulların açılmasına göre hazırlık yapan esnafın hali ne olacak?" diye sordu.
Faik Öztrak, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ait büyüme rakamlarının yayınlandığını da belirterek, bu büyümenin "niteliksiz büyüme" olduğunu öne sürdü. 2020 büyümesine katkısı olmayan net ihracatın büyümeyi ciddi şekilde aşağıya çektiğini ifade eden Öztrak, bu büyümenin tüketim ağırlıklı ve iç taleple sağlanan bir büyüme olduğunu kaydetti.
Dolar cinsinden milli gelirdeki erimenin geçen yıl 44 milyar doları bulduğunu aktaran Öztrak, 2013'de 958 milyar dolar olan milli gelirin 2020'de 717 milyar dolara düştüğünü belirtti.
Öztrak, 2013'de 12 bin 582 dolar olan kişi başına gelirin 2020'de 8 bin 599 dolara düştüğünü, her vatandaşın bu süreçte 3 bin 983 dolar gelir kaybettiğini söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifasını açıkladı. Bilginiz dahilinde herhangi bir gerekçe var mı?" sorusu üzerine Öztrak, "Sayın Milletvekili istifasını açıkladı. İstifa tek taraflı bir müessese. İstifasının nedenleri konusunda biz de kendi istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz." diye konuştu.
"Bitlis İl Başkanı ile ilgili bazı iddialar var, yargı süreci devam ediyor. Yargılama süreci devam ederken de görevden alınması yönünde il örgütünün istekleri var. CHP'nin bu konudaki tasarrufu ne olacak?" sorusuna karşılık Öztrak, "Bu, örgüt içi bir meseledir. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız konuyla ilgileniyor. Konu olgunluğa kavuştuktan sonra gerekli bilgiler kamuoyu ile paylaşılır." dedi.
CHP Sözcüsü Öztrak, "Meclis Başkanı, fezlekeler ile ilgili olarak 'Parlamentonun çalışmasını sekteye uğratmamalı.' dedi. Ayrıca 15 vekilin daha dokunulmazlığı kaldırılırsa bir ara seçim söz konusu olabilir. Cumhur İttifakı ara seçime gider mi ya da sizce nasıl bir yol izlenecek?" sorusuna karşılık, şunları söyledi:
"Meclis Başkanının ne demek istediğini bu sözlerinden anlamak mümkün değil. Meclis Başkanının görüşlerini millete daha açık ifade etmesi gerekiyor. Ne demek Meclisin gündemini fezlekeler daha fazla işgal etmemeli? Bundan neyi kastediyor? Kendisi milli iradeyi ve milletvekilinin hukukunu korumakla, savunmakla yükümlü bir makamda oturuyor. Bu nedenle ne demek istediğinin daha anlaşılır olmasına ihtiyaç vardır."
Faik Öztrak, CHP Parti Meclisi'nde yapılan sunumda nelerin gündeme geldiğinin sorulması üzerine de, "Sunum, bilim insanları tarafından yeni bir hükümet sistemi ve tarafsız yargı ile ilgili bir sunumdur. Partimizin bu konudaki çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede gördüğümüz bir husus var, milletimizin hislerine tercüman olmak üzere partilerin büyük bir çoğunluğu tek adam parti devleti sisteminden şikayetçi. Herkes güçlendirilmiş parlamenter rejime geçişle ilgili mutabakata varmış gözüküyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.