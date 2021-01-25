CHP Sözcüsü Öztrak: Somut bir aşı tedarik planını bekliyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 aşılama programına ilişkin "Biz de, milletimiz de bir an önce somut bir aşı tedarik planını bekliyoruz." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hakkari'de teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Er Selim Gedik'e rahmet, millete ve ailesine sabır diledi.
Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından kaçırılan gemi mürettebatının ailelerine sağ salim kavuşmalarını temenni eden Öztrak, dün vefatlarının yıl dönümü olan eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, Diyarbakır'da 20 yıl önce terör örgütü tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'a, 28 yıl önce bombalı saldırıda öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'ya rahmet diledi.
Öztrak, MYK gündeminde salgın süreci ve aşı tedariki ile ülkedeki ekonomik durum konularının yer aldığını söyledi.
Hükümetin aşı tedarikini eleştiren Öztrak, "Biz de, milletimiz de bir an önce somut bir aşı tedarik planını bekliyoruz." dedi.
İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi Üyeliğine atama sürecini de eleştiren Öztrak, anayasanın, "Anayasa Mahkemesine üye seçeceksen, bunların üçünü Yargıtayın gösterdiği üyeler arasından seçeceksin" dediğini, buna rağmen Cumhurbaşkanı'nın Fidan'ı önce Yargıtay üyeliğine atadığını, sonra Yargıtay'ın yapacağı seçimleri, Fidan'ın ataması yapılana kadar beklettiğini ileri sürdü.
Milletin salgında hükümeti yanında göremediğini öne süren Öztrak, dünyada hükümetlerin esnafına, çiftçisine, besicisine, işçisine, KOBİ'sine, tüm vatandaşlarına salgında kazanamadıkları para için bütçeden karşılıksız destek verdiğini söyledi.
Hükümetin esnafa faiziyle borç verdiğini, kamu bankalarının verdiği borçlar için yeme içme mekanlarının kapısına dayandığını, icra takibi başlattığını ileri süren Öztrak, bir şarkıcının borçlarının ise aynı kamu bankaları tarafından 8 ay ertelendiğini iddia etti.
Öztrak, bugün zordaki esnafın Halk Bankasına, 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 arasındaki kredi taksitlerinin ve vergi borçlarının "mücbir sebep" gerekçesiyle ertelendiğini hatırlatarak, esnafın vergi ve kredi borcunun silinmesi gerektiğini söyledi.
"Yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayıyor"
Siyasi partilerin genel başkan yardımcılarının, gazetecilerin sokak ortasında, saldırıya uğradığını aktaran Öztrak, hükümetten kınama olmadığını söyledi.
Yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saydığını, alt mahkemelerin Anayasa Mahkemesini takmadığını savunan Öztrak, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin elinden alındığını, Anayasa Mahkemesinin ikinci kez hak ihlali kararı vermek zorunda kaldığını kaydetti.
"Genel Başkanımız milletvekillerimizle her zaman görüşür"
Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Üç milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddiaları var. O milletvekilleriyle görüşüleceği haberleri çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşme yapılacak mı?" sorusuna Öztrak, "Genel Başkanımız milletvekillerimizle her istedikleri zaman görüşür. Dolayısıyla bunda olağanüstü bir durum yoktur." yanıtını verdi.
"İstanbul'da Yunanistan heyeti kabul edildi ve görüşmeler başladı. CHP bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?" sorusu üzerine Öztrak, uluslararası ilişkilerde her zaman müzakereden yana olduklarını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.