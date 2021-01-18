CHP Sözcüsü Öztrak: Aşı yarışında geride kaldık
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Aşıda bütün dünya zamana karşı yarışıyor. Bazı ülkeler nüfusunun yüzde 20'sini aşıladı bile. Ama biz, bu yarışta maalesef çok geride kaldık." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısında, ülkenin ekonomik durumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgının yarattığı "toplumsal tahribat" konularının gündeme geldiğini belirtti.
"Mafya artıkları ve çetelerin", siyasetçilere, gazetecilere olmadık tehditler savurduğunu, "kalleş" saldırılar düzenlediğini ifade eden Öztrak, bu "organize terör saldırıları"nın en kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.
"Bu yarışta maalesef çok geride kaldık"
Salgın ve aşı sürecinin çok kötü yönetildiğini öne süren Öztrak, "Aşıda bütün dünya zamana karşı yarışıyor. Bazı ülkeler nüfusunun yüzde 20'sini aşıladı bile. Ama biz, bu yarışta maalesef çok geride kaldık." diye konuştu.
Tüm dünya hükümetlerinin aşılamadaki yarışı görerek, vatandaşlarına pek çok farklı kaynaktan aşı tedarik ettiğini, hükümetin ise sadece Çin'den 3 milyon doz aşı getirdiğini söyledi.
Milletin aşıdan kaçmadığını, tam tersine aşıyı beklediğini ifade eden Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız, 'Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu' olarak, mutlaka aşı olacağını ifade etti. Ama önceliğin sağlık çalışanlarının aşılanması olduğunu da söyledi. Genel Başkanımızın ve partimizin düşüncesi, eldeki sınırlı sayıdaki aşının önce sağlık çalışanları için kullanılmasıdır." dedi.
"Çiftçiyi ve tarımı koruyacağız"
Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, geçen hafta CHP Ekonomi Masası olarak, Ankara'nın Polatlı ilçesinde esnaflarla, çiftçilerle, üreticilerle bir araya geldiklerini söyledi. Polatlı'da esnafın, çiftçinin çok dertli olduğunu, devletten destek beklediğini anlatan Öztrak, besicilerin köylerini terk ettiğini belirtti.
Lokantalar kapanınca, turizm sekteye uğrayınca, soğan talebinde de ciddi düşüş yaşandığını dile getiren Öztrak, depocuların "Tek kurtuluşumuz ihracat" dediğini, taşıma maliyetleri nedeniyle ihracat yapamadıklarını dile getirdi.
Faik Öztrak, CHP'nin çiftçiyi ve tarımı koruyacağını, tarımsal üretimi planlı yapacağını, derde derman olacak desteklerle çiftçinin yanında olacağını söyledi.
Turizm sektörünün çığ gibi artan borçların gölgesinde olduğunu savunan Öztrak, turizmcilerin, banka borçlarının yeniden yapılandırılmasını istediğini kaydetti.
Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2021 Haziran'da erken seçim beklediğini açıklamasına ilişkin soruya karşılık, "Sayın Akşener'in tespiti bizim de tespitimizdir. Bir an önce seçime gidilmesi ihtiyacı ortadadır. En kısa sürede seçim olacakmış gibi hepimiz hazırlanmaktayız." şeklinde konuştu.
Bir gazetecinin, "Parti yönetimine eleştirilerini sıralayan bir mektup yazan iki milletvekilinin mektupları Genel Merkezinize ulaştı mı? Bir yanıt verilecek mi? Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçecekleri iddiası da var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, Genel Merkezin milletvekilleriyle mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneğinin olmadığını söyledi. Faik Öztrak, "Arkadaşlarımızın sorunlarını hangi zeminlerde genel merkez ile hangi zeminlerde diğer milletvekili arkadaşlar ve grup başkanvekilleriyle paylaşacakları belli. Milletvekillerimizin Genel Başkanımızla randevu alarak görüşmelerinin önünde de herhangi bir engel yok. O nedenle sorunuzun son kısmı ile ilgili olarak da şunu açık açık ifade edeyim, rahmetli Demirel'in dediği gibi bugün doğmamış çocuğa don biçmenin hiçbir anlamı yok." değerlendirmesini yaptı.
Bir soru üzerine, "Seçim barajının makul seviyeye çekilmesi" tartışmalarına da değinen Faik Öztrak, "Yüzde 50 artı biri tutturmak için adımlar atılmaya başlandıysa seçimin eli kulağında demektir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.