CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı
CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın, CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla görevden alındığı belirtildi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.
Edinilen bilgiye göre toplantıda, il ve ilçe örgütleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.
Bu kapsamda gerçekleştirilen oylama sonunda CHP Antalya İl Başkanı Bayar'ın görevden alınmasına karar verildi.
Bayar'ın yerine gelecek günlerde atama yapılacağı vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.