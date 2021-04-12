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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor
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Politika

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın, CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla görevden alındığı belirtildi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 12.04.2021
CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Ankara

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, il ve ilçe örgütleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen oylama sonunda CHP Antalya İl Başkanı Bayar'ın görevden alınmasına karar verildi.

Bayar'ın yerine gelecek günlerde atama yapılacağı vurgulandı.

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