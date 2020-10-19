CHP Sözcüsü Öztrak: Herkes Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara uyacak
CHP Sözcüsü Öztrak, "Anayasa Mahkemesi, milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun seçme ve seçilme hakkının gasbedildiğine 'oy birliğiyle' karar verdi. Herkes Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara uyacak." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, KKTC vatandaşlarının oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı. Öztrak, CHP'nin Kıbrıs Türk'ünün haklı davasının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.
Hafta sonu Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarıyla sivilleri bir kere daha vurduğunu, aralarında bebeklerin de olduğu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını hatırlatan Öztrak, bu terörü lanetlediklerini belirtti.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Öztrak, "Dünya kamuoyu, sivillere yönelik bu saldırılara sessiz kalmamalıdır. CHP olarak, Azerbaycan'daki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için yürüttüğü meşru mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Öztrak, bugün vefatının 17. yılı olan Bosna-Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andı. Faik Öztrak, hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun'a da Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır diledi.
Ülkenin savrulduğunu, milletin sıkıntısının her geçen gün arttığını, devlette de kriz yaşandığını öne süren Öztark, "Anayasa Mahkemesi, milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun seçme ve seçilme hakkının gasbedildiğine 'oy birliğiyle' karar verdi. Herkes Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara uyacak. Bunu biz demiyoruz. Bunu Anayasa kitapçığı söylüyor." dedi.
Anayasa'nın bir toplumsal sözleşme olduğunu, milletin hakkının, hukukunun, devlete verdiği yetkilerin ne olduğunun burada yazdığını dile getiren Öztrak, yasamanın, yürütmenin, yargının yetkilerini ve meşruiyetini, Anayasa'dan aldığını vurguladı.
"Her şeyde resen harekete geçen HSK'den tık yok"
Öztrak, "İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri 'Ben bu Anayasa'nın maddelerini tanımıyorum' derse bu, Anayasa'yı tağyir, tebdil ve ilgadır. Anayasa suçudur. Baştan beri HSK resen harekete geçmelidir diyoruz. Ama her şeyde resen harekete geçen HSK'den tık yok." dedi.
2017'de 48 milyar lira olan bütçe açığının 2021'de beşe katlanarak 245 milyar liraya çıktığını ifade eden Öztrak, faiz harcamalarının ise aynı dönemde 58 milyar liradan üçe katlanarak 180 milyar liraya ulaştığını ifade etti.
Bu bütçede milletin derdine derman bulunmadığın savunan Öztrak, "Bu bütçede, tam gaz faiz lobilerinin, yandaşların cebini doldurmak var. Bu bütçe millete ekmeği ancak 'askıda' gösterecek bir bütçe." ifadesini kullandı.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e de tepki gösteren Öztrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptığı sırada dönerci ile arasında geçen konuşmaları eleştirdi.
"Bu düzenlemenin derhal değiştirilmesi lazım"
Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sanayileşme İcra Komitesi kurulduğunu belirten Öztrak, Komite'nin görev ve yetkileri arasında oldukça müphem ifadeler olduğunu savundu.
Öztrak, "Ülke için de kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurt içi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek bir değişiklik olursa bu konuda karar alabileceklermiş. Bir komite, ortaklık yapılarıyla ilgili şirketlerin karar almaya başladığı zaman bu sıkıntıdır. Bu iş, milletin malını elinden alıp yandaşa verme noktasına kadar gider. Milletin hakkını, hukukunu tanımayan bunun gibi düzenlemeler olursa ülkeye kimse yatırım yapmaz. İş olmaz, aş olmaz. Bu düzenlemenin derhal değiştirilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası Para Fonu'nun, Türkiye'nin 2021’de ilk 20 ekonomi arasından düşeceğini söylediğini dile getiren Öztrak, 2021'de 24 milyon nüfuslu Tayvan'ın milli gelirinin, 83 milyon nüfuslu Türkiye'yi aşacağını öne sürdü.
Salgında esnaf, çiftçilerin, besicilerin, emekçilerin bir başına bırakıldığını öne süren Öztrak, hükümetin vatandaşlara en düşük nakdi desteği verdiğini savundu.
"Yeniden yapılandırma milleti rahatlatır ama sorunu çözmez"
Hükümetin TBMM'ye bir torba yasa teklifi gönderdiğini belirten Öztrak, teklifin gerekçesinin salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılacağı olduğunu söyledi. Öztrak, "Nasıl? Kısa çalışmayı, zorunlu ücretli izini uzatarak. Esnek çalışma getirip çalışanların kazanılmış haklarını tırpanlayarak. İşçinin kendi kumbarası olan İşsizlik Fonu'ndan verdikleri paralarla, işsizliğin görünmesini erteleyen pansuman tedbirler getirmişler. Adına da 'yeni istihdam paketi' demişler." görüşünü savundu.
Öztrak, son 18 yılda açıklanan istihdam paketlerinin işsizlik sorununu çözmediğini, ülkedeki pek çok alanda sorunları çözecek, güven uyandıracak bir programın da yönetim anlayışının da ortada olmadığını savundu.
CHP Sözcüsü Öztrak, "Son 10 günde 62 yurttaşımızı sahte içki nedeniyle kaybettik. Normal bir ülkede bu olsa yer yerinden oynar. Ama hükümetten çıt yok." dedi.
Arabadan, telefondan alınan vergilere dikkati çeken Öztrak, can güvenliğini tehlikeye atan bir vergi sisteminin olmaması gerektiğini, bu vergilerle büyüme ve istihdamın sağlanamayacağını ifade etti.
Salgında vatandaşın bu vergileri ödeyemeyeceğini dile getiren Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Torba yasayı getirirken açıklamışlar, yeni bir vergi ve prim yapılandırılmasını da torba yasa görüşülürken ekleyeceklermiş. Vatandaş vergisini primini ödeyemeyince önce faiziyle ertelediler, şimdi vatandaş bunu da ödeyemeyince yeniden yapılandırma getirecekler. Yeniden yapılandırma milleti rahatlatır ama sorunu çözmez, halının altına süpürür. Derde deva olmaz. Yapılması gereken, pandemi nedeniyle ödenemez noktalara ulaşan bu borcun, faizini silmektir, hatta anaparasını silmektir, vatandaşa pandemi sonrasında sıfırdan başlama imkanını vermektir."
Türkiye’nin dış politikasını eleştiren Öztrak, dış politikanın iç siyasete malzeme yapıldığını savundu. Dış politikanın milletin çıkarları gözetilerek, ehil kadrolar eliyle yürütülmediğini ileri süren Öztrak, bu nedenle Türkiye'nin bölgede tek bir dostunun kalmadığını söyledi. Öztrak, Türkiye'nin yalnızlaştığını ve dış politikadaki bu tıkanıklığı en iyi Yunanistan'ın değerlendirdiğini dile getirdi.
"Tutumumuz barolar ile ilgili tutumumuzun tıpkısı olacaktır"
Öztrak, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Bir anket çalışması yaptırdınız mı? Muharrem İnce geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında CHP'nin oy oranının yüzde 17 civarlarında olduğunu iddia etti. Bu iddiaya katılır mısınız?" sorusuna karşılık Öztrak, birçok anket çalışması bulunduğunu ancak özel olarak yaptırdıkları bir anket olmadığını söyledi.
Öztrak, "Sayın İnce bizim partimizin üyesi onun iddialarına burada cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Çünkü bunlar partimizi eleştiren konular, partinin içinde tartışılması daha doğru olan hususlardır. Ama şöyle de demekten kendimi alıkoyamıyorum, keşke bunu Cumhur İttifakı'nın bir sözcüsü söyleseydi de biz de çıkıp Halep oradaysa arşın burada, hadi bakalım hodri meydan deseydik." diye konuştu.
"Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü CHP'nin bir program çalışması yaptığını iddia etti. Böyle bir program çalışması var mıdır?" sorusu üzerine Öztrak, böyle bir program çalışmasının olmadığını söyledi.
"Türk Tabipleri Birliği için barolara benzer bir yasal düzenlemeye gidilebileceği yönünde haberler var. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak, "Bu konudaki tutumumuz aynen barolar ile ilgili tutumumuzun tıpkısı olacaktır." karşılığını verdi.
Öztrak, CHP'nin böyle bir gidişin karşısında olacağını söyledi.
"Olası bir erken seçimde Enis Berberoğlu'nun yeniden aday gösterme durumunuz olacak mı?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:
"Enis Berberoğlu'nu tekrar aday göstermek noktasına gireceğimizi zannetmiyorum. Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karara uyularak milletvekilliğini geri alacaktır. Bunu bekliyoruz biz. Yani Enis Berberoğlu'nun gasbedilen seçme ve seçilme hakkının, milli iradenin ona vermiş olduğu milletvekilliğinin Anayasa Mahkemesinin herkesi bağlayan kararından sonra iade edilmesi gerekir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimde reform yapılacağına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Öztrak, "Erdoğan 18 yıldır muhalefetteydi de biz iktidarda mıydık? 18 yılda memleketin eğitim sistemini nereden nereye getirdiklerinin açık ikrarıdır bu. İdeolojik saplantıları nedeniyle eğitim sisteminde kaosa yol açtılar. Kendi ülkesinin çocuklarını denek haline getiren tek hükümet AK Parti hükümetidir." yanıtını verdi.
"Azerbaycan milli meselemizdir"
"İlham Aliyev ile görüşmek için Azerbaycan'a bir heyet gönderecek misiniz?" sorusunu Öztrak, "Azerbaycan milli meselemizdir. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başkanlığındaki bir heyetle birlikte Grup Başkanvekili arkadaşımız Engin Altay da Azerbaycan'dadır. Genel Başkanımızın Sayın Aliyeve yazmış olduğu bir mektubu kendilerine sunmuşlardır. Sayın Aliyev de bundan duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, selamını göndermiştir." diye yanıtladı.
Koronavirüs verilerinin paylaşımıyla ilgili bir soruya Öztrak, "Bütün dünyada uygulama neyse bizde de o yapılması gerekir. Bir veriyi Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıyorsanız bu veri uluslararası standartlarda talep edilen bir veridir. Bu veriyi yabancılarlarla paylaşacaksınız ama kendi ülkenizin araştırmacılarıyla tıp insanlarıyla paylaşmayacaksınız. Bu son derece yanlıştır." cevabını verdi.
Öztrak, bu verilerin paylaşılmasının elzem olduğunu dile getirerek, "Dünya Sağlık Örgütü'ne verdiğiniz neyi bu milletten saklıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.