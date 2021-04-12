Bakan Akar, Libya Savunma Bakanlığını da üstlenen Başbakan Dibeybe ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nı da üstlenen Dibeybe ile bir araya geldi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye ve Libya arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için yurda gelen Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.
Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar Türkiye'nin, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.
Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini ifade eden Akar, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.