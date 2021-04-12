Euro
9.73
Dolar
8.16
BIST 100
1,375.91
Altın
1,732.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la telefonda görüştüğü, görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği bildirildi.

Behlül Çetinkaya   | 12.04.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde ikili konular, Afganistan'daki barış süreci, bu kapsamda yapılacak İstanbul konferansı, Suriye ve Orta Doğu konuları ele alındı.

Görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 385 kişi hayatını kaybetti
Yeme-içme yerleri, ramazan ayı boyunca açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek
Türkiye'de 54 bin 562 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Çin'den ABD'ye karşı diplomasi atağı

Çavuşoğlu, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la görüştü