Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la telefonda görüştüğü, görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği bildirildi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde ikili konular, Afganistan'daki barış süreci, bu kapsamda yapılacak İstanbul konferansı, Suriye ve Orta Doğu konuları ele alındı.
Görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.