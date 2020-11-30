CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye'nin nitelikli bir büyüme patikasına dönmesi gerekiyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Türkiye'nin hızla iş ve istihdam yaratan, nitelikli bir büyüme patikasına dönmesi gerekiyor." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantının ardından açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısında, ülkenin gündeminde öne çıkan konuları ele aldıklarını belirtti.
Öztrak, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait büyüme rakamlarının açıklandığını hatırlattı. Bir önceki üç ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 daralan ekonominin, yılın üçüncü üç ayında yüzde 6,7 büyüdüğünü aktaran Öztrak, bunu sevinçle karşıladıklarını söyledi.
Öztrak, üçüncü çeyrekteki büyümenin, tüm sektörlere yaygın, organik bir büyüme olmadığını, mekanik bir büyüme olduğunu ileri sürdü.
Üçüncü çeyrek büyümesinin kalıcı bir toparlanmayı yansıttığını söylemenin henüz erken olduğunu aktaran Öztrak, Türk ekonomisinin, dünyadan farklı olarak son iki yıldır büyümediğini savundu.
Öztrak, tüm dünyanın, salgın döneminde vatandaşlarına doğrudan gelir desteği ve hibe, hükümetin ise "faiziyle borç" verdiğini kaydetti.
Bu büyümeye rağmen, gerçek işsizlerin sayısının bu dönemde yaklaşık 2,7 milyon kişi arttığını, iş başında olmayanlar dahil işsizlerin sayısının 12 milyon 654 bin kişiye ulaştığını söyleyen Öztrak, "Bu büyümeye bakıp, işsiz sayısının dünya üzerindeki 120 ülkenin nüfusunu aştığı bir ekonomide kalkınmadan, refah artışından bahsetmek mümkün değil. Türkiye'nin hızla iş ve istihdam yaratan, nitelikli bir büyüme patikasına dönmesi gerekiyor. Ancak tek adam vesayet rejiminde, son 2,5 yılda yaşananlar, ülkede güveni yerle bir etmiş vaziyette. Güven olmayınca millete iş, aş verecek nitelikli bir büyüme de ufukta görünmüyor." görüşünü savundu.
"Dünyada da en çok vaka görülen ilk 3 ülkeden biriyiz"
Esnafın salgın nedeniyle zorda olduğunu dile getiren Öztrak, hükümetin esnafa gereken desteği vermediğini, bakamadığını savundu. Öztrak, çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcunun faizsiz yapılandırılmasını istedi.
Bir hafta önce salgının gerçek vaka sayılarının açıklandığını hatırlatan Öztrak, "30 bine ulaşan vaka sayısıyla, Avrupa'da en kötü durumdaki ülkeyiz. Dünyada da en çok vaka görülen ilk 3 ülkeden biriyiz." dedi.
Öztrak, gerçek vaka sayılarının yakın zamana kadar açıklanmadığını, bu durumun sorumluluğunun Bilim Kuruluna yıkılmaya çalışıldığını ileri sürdü.
"Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez"
CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin bir soru üzerine Öztrak, şu yanıtı verdi:
"Sayın Başarır neyi kastettiğini, katıldığı programda defalarca açıkladı. Ama AK Parti sözcüleri, Borsa İstanbul'un satışının üzerini karartmak, millete Katar'a satılan varlıklarının encamını perdelemek için, Tank Palet Fabrikasının konuşulmasını engellemek için vuvuzela gibi ses çıkarmaya, trol ağzıyla konuşmaya başladılar. Bunu yadırgadığımızı açıkça söylemek isterim. Ama asıl ilginç olan, Genel Başkanımız alenen tehdit edildiğinde resen soruşturma açmayan savcıların, Tank Palet Fabrikasının satılmasını eleştiren milletvekilimize bir kulp takıp resen soruşturma başlatmasıdır."
Öztrak, kimseden milliyetçilik, orduya sahip çıkma dersi almaya ihtiyaçlarının olmadığını söyledi.
Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partiye CHP'den bazı milletvekillerinin geçeceği iddialarına ilişkin bir soruya karşılık Öztrak, gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını belirtti.
Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin bir soru üzerine Öztrak, Avrupa'daki en düşük asgari ücretin Türkiye'de olduğunu söyledi.
Öztrak, "Kasım ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517, yoksulluk sınırı 8 bin 198 lira. Asgari ücreti geçen yılki seviyesi olan 392 dolarda tutmak için asgari ücret bugün en az 3 bin 100 lira olmalı." dedi.
"Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anayasanın ilk 3 maddesinin tartışmaya açılabileceğini söyledi. Sizin bu konudaki görüşünüz ne olur?" sorusu üzerine Öztrak, Anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.