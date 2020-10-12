CHP Sözcüsü Öztrak: Savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan yönetimini bir kez daha lanetliyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Sivil yerleşim yerlerine saldırarak, kardeşlerimize karşı savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan yönetimini bir kez daha kınıyoruz, lanetliyoruz." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Hafta sonu Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında bir ateşkes kararı alındığını hatırlatan Öztrak, Rusya'nın, ateşkes masasını kuran taraf olarak bölgedeki imajını bir kez daha kuvvetlendirdiğini ifade etti.
Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hani Türkiye hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktı? Ermenistan yönetimi her zaman yaptığı gibi ateşkesi tanımadı sivillere yönelik saldırılarını sürdürdü. Gence'deki sivil kardeşlerimize dönük bu devlet terörünü asla kabul edemeyiz. Masayı kuran, 'Bölgede Rusya'dan habersiz kuş uçamaz' mesajını vermek isteyen dolayısıyla ateşkesin bir anlamda garantörü olan Rusya, bu saldırıları neden önlemedi? Sivil yerleşim yerlerine saldırarak, kardeşlerimize karşı, savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan yönetimini bir kez daha kınıyoruz, lanetliyoruz."
Gence'de şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa ve tüm Azerbaycan'a başsağlığı dileyen Öztrak, "Kardeşlerimizin acıları, bizim de acımızdır. Azerbaycan toprağı olan Karabağ’da Ermeni yönetiminin işgali son bulmadan, Kafkasya coğrafyası huzur bulamayacaktır. CHP olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler olduğunu, sonuçların belirlenmesinin ikinci tura kaldığını anımsatan Öztrak, ikinci turda yarışacak Ersin Tatar'a ve Mustafa Akıncı’ya başarılar diledi. Öztrak, ikinci turda, Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa tam olarak yansımasını beklediklerini söyledi.
"Korkular ve acılar üzerinden kimse siyaset mühendisliğine soyunmasın"
Hatay'ın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla MYK üyelerinin yangın bölgesine gittiğini belirten Öztrak, CHP'nin bölgedeki mağdur vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.
Öztrak, "Tek bir ağaç yakan, tek bir canlının yaşamına kast eden bizden değildir. Bu arada bölücü terör örgütünün, yangınların sorumluluğunu üstlenme çabası dikkatle izlenmelidir. Bu yangın üzerinden yapılacak bölücü propagandaya ya da bunun üzerinden kurulacak tuzaklara izin verilmemelidir." dedi.
Yangını çıkaranların bir an önce tespit edilmesi, adalet önüne çıkarılmasını beklediklerini ifade eden Öztrak, olan bitenin tüm boyutlarıyla aydınlanması ve hiçbir şeyin karanlıkta kalmamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Hafta sonu Ankara Garı'ndaki patlamanın 5. yılı olduğunu da anımsatan Öztrak, 100'den fazla vatandaşın bu terör saldırısında kaybedildiğini, yüzlerce yurttaşın yaralandığını belirtti.
Öztrak, 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında gerçekleşen bu saldırının, siyasi tarihte tam olarak aydınlanmamış, karanlık bir sayfa olarak durduğunu savundu.
TÜİK, haziran-temmuz-ağustos dönemlerini kapsayan, temmuz ayı iş gücü ve istihdam verilerinin açıklandığını belirten Öztrak, TÜİK'in, internet sitesinin yenilendiğini, tablolara, verilere ulaşmanın zorlaştığını söyledi.
Öztrak, temmuzda 31 milyon 135 bin yurttaşın iş gücünün dışında kaldığını, buna karşın iş gücüne katılan nüfusun da 31 milyon 491 bin kişi olduğunu dile getirdi.
Son 21 ayın 19'unda her ay istihdamda kayıpların olduğunu, böylesine sürekli bir istihdam kaybıyla daha önce hiç karşılaşılmadığını dile getiren Öztrak, hükümetin Orta Vadeli Programı'nda (OVP) işsizliğin nasıl çözüleceğine dair somut bir politika bulunmadığını öne sürdü.
Hükümetin iş başına geldiğinde doların 4 lira 53 kuruş, avronun 5 lira 33 kuruş olduğunu hatırlatan Öztrak, bugün doların 8 liraya, avronun ise 10 liraya dayandığını belirtti. Öztrak, Türk lirasının dünyadaki tüm para birimleri karşısında eriyip gittiğini, değer kaybettiğini dile getirdi.
"Vatandaşın çığlığını dile getiriyoruz"
Faik Öztrak, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Bölücü terör örgütünün yangınları üstlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz." sorusu üzerine Öztrak, bununla ilgili çok fazla spekülasyon yapılmaya başlandığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinin bir an önce bu olayların faillerini bulup adalete teslim etmek olduğunu söyledi.
Erken seçime ilişkin yapılan açıklamaların sorulduğu Öztrak, iktidarı değiştirmek için milletin sandığın bir an önce önüne gelmesini beklediğini belirtti.
İktidarın ülkenin tüm kurumlarını yıprattığını, işsizliğe çare bulamadığını öne süren Öztrak, "Biz şu anda vatandaşın çığlığını dile getiriyoruz. Umudunu yitiren vatandaşımız çareyi sandığın önüne gelmesinde aramaya başlamıştır. İktidar da bunu görmektedir, 'Sandığı ne kadar geç getirirsem o kadar kardır' diyerek çeşitli stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır. Ama sandığın gelmesi geciktikçe bunun milletimize maliyeti her gün biraz daha ağır olmaktadır." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısının ardından MHP'li Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Öztrak, Cumhur İttifakı'nın ortaklarının sandık talebinin milletten geldiğinin farkında olduğunu söyledi.
"Erken seçim çağrısı MYK'de görüşüldü mü?" sorusu üzerine Öztrak, MYK'lerde milletten gelen talepleri dikkatle değerlendirdiklerini, seçim talebinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.