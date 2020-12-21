CHP Sözcüsü Öztrak: 2021'in ilk 6 ayı çok zorlu geçecek
CHP Sözcüsü Öztrak, "BDDK, gelecek yılın ortasına kadar, aktif kalitesindeki bozulmayı saklayacak bir takım kararları sürdürüyor. Ödeme gücü zayıflayan KOBİ'ler, esnaf, aileler ne yapacak? 2021'in ilk 6 ayı çok çok zorlu geçecek." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantının ardından açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısında, ülkenin gündeminde öne çıkan konuları ele aldıklarını belirtti.
Faik Öztrak, rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Faik Öztrak, salgınla ilgili gerçek sayıların, "hasta sayısı, vaka sayısı" denilerek aylarca gizlendiğini, bir gece ülkede gerçek vaka sayısının 5-6 bin olmadığı, 30 bin olduğunun ortaya çıktığını söyledi.
"Bu sayı 10 bin, 20 bin, 30 bine çıkarken hangi önlemler alındı?" sorusuna cevap alamadıklarını dile getiren Öztrak, "Gizlenen sayıların milleti rehavete sevk etmesine, yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmadı mı diye sorduk. Tık yok." görüşünü savundu.
"CHP iktidarında herkes canından, malından emin yaşayacak"
Adalet teşkilatının adalete ulaşamaz hale geldiğini, 18 yılda aklın, ahlakın, adaletin, temel hak ve hürriyetlerin öldürüldüğünü savunan Öztrak, bu nedenle buhran, devlet krizi yaşandığını ileri sürdü.
AK Parti'ye oy veren vatandaşlara seslenmek istediğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu ülkede namusuyla çalışan, alın teri döken, taş üstüne taş koyan hiç kimse malından, mülkünden, canından şüphe etmeyecek. Herkes canından, malından emin, huzur içinde yaşayacak." ifadesini kullandı.
Öztrak, CHP iktidarında hukukun siyasetin aracı olmayacağını, yargıçların talimatla değil milletin adına, yasalara ve vicdanlarına göre karar vereceğini söyledi.
Öztrak, pazardaki vatandaşın, esnafın yüksek fiyatlardan dolayı sıkıntı yaşadığını, insanların kış günü ucuza ekmek almak için Halk Ekmek sıralarında, kömür yardımı almak için mahallelerde kuyruklar oluşturduğunu belirtti.
Peynirin, zeytinin, yumurtanın, zeytinyağının fiyatının arttığını, sofraların bereketinin kaçtığını aktaran Faik Öztrak, hükümetin asgari ücreti 3 bin 100 liranın altında tutmak için binbir gerekçe ürettiğini öne sürdü.
Yoksulluğun derinleştiğini, çiftçinin, besicinin sıkıntı yaşadığını ifade eden Öztrak, ineği, tarlası, traktörü haczedilen, sesini duyurmak isteyen çiftçilerin Ankara'nın kapısından kovalandığını iddia etti.
"2021'in ilk 6 ayı çok zorlu geçecek"
Öztrak, şunları kaydetti:
"BDDK, gelecek yılın ortasına kadar, aktif kalitesindeki bozulmayı saklayacak bir takım kararları sürdürüyor. Peki, sonra ne olacak? Hep bir umut var 'ekonomi canlanacak'. Nasıl canlanacak? Faizler artarken ödeme gücü zayıflayan KOBİ'ler, esnaf, aileler ne yapacak? 2021'in ilk 6 ayı çok çok zorlu geçecek. Bu arada ABD ve AB'den gelebilecek olası yaptırımların etkilerini konuşmuyoruz bile. Sarayın bu konuda bir planı var mı diye bakıyoruz ama görmüyoruz. Lafla peynir gemisi yürütülmeye çalışılıyor. Ucube 'şahsım' devletinde 'dostum Trump, dostum Putin' diyerek, milli olması gereken dış politikayı şahsileştirdiler. Bu nedenle dünyada ve bölgede bir başına kaldık. Atalarımız ne güzel diyor, 'dostun bin ise azdır, düşmanın bir ise çoktur."
CHP'nin 1 yıl önce hazırlattığı "Türkiye-Rusya İlişkileri"ne ilişkin kitapçığı gösteren Faik Öztrak, bu kitapçıkta Rusya'dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemi'nin ortaya çıkarabileceği kayıpların sıralandığını aktardı.
"Bu kötü gidişi değiştireceğiz"
Dış politikanın yükünü 83 milyonun ödediğini kaydeden Faik Öztrak, şahsi dış politikanın tekrar milli politika haline getirilmesi gerektiğini söyledi.
Öztrak, 2023'te 500 milyar dolar olan ihracat hedefinin ise 214 milyar dolara düşürüldüğünü ifade ederek, yüzde 5 olan işsizlik hedefinin ise yüzde 10,9'a yükseltildiğini anlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "2023 hedeflerinin ıskalanması AK Parti'nin miadının dolduğunu, metal yorgunu olduğunu, millete taahhüdünü yerine getirme imkanının kalmadığını gösteriyor. Artık 2023 hedefleri diye bir şey yok, tek bir hedef var, 2023'ü iktidar koltuğunda görebilmek." dedi.
Milletten umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Öztrak, Türkiye'nin çok önemli bir potansiyelinin bulunduğunu, CHP'nin de bu potansiyeli harekete geçirecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.
Faik Öztrak, bu kötü gidişi CHP'nin ortaklarıyla değiştireceğini belirterek, "Bunu, yeni kurallar, yeni kurumlar ve bunları hayata geçirecek liyakatlı yeni kadrolarla yapacağız." diye konuştu.
"Bu iddiaların adresi belli"
CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'na gelecek. CHP'nin bazı eleştirileri var. Eğer bu teklif yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurunuz olur mu?" sorusu üzerine Öztrak, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonundaki milletvekillerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Anayasa Mahkemesi'ne götürülecek bir şey olursa bunun yapılacağını ifade etti.
Faik Öztrak, "Muharrem İnce 'CHP içindeki taciz iddiaları için utanıyorum' dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki soruya, "Bu partide ilçe, il başkanlığı, milletvekilliği, grup başkanvekilliği yapmış bir arkadaşımızın bu partideki bu tür iddialarla ilgili süreçlerde nasıl tavizsiz davrandığını, her mağduriyetin nasıl titizlikle araştırıldığını en iyi şekilde bilmesi gerekir. Bu iddiaların adresi bellidir. Adresi, çamur ittifakıdır." yanıtını verdi.
Öztrak, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 'HDP ve CHP'nin olduğu ittifaka yanaşmayacaklarını' söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, "Sayın Erbakan öyle gözüküyor ki yerini belli etmiş, benim yerim Cumhur İttifakı'dır diyor." diye yanıtladı.
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e ziyareti zamanlama açısından tepki çekti. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Faik Öztrak, Kahramanmaraş katliamının acısını Kılıçdaroğlu'nun ve tüm CHP'lilerin kalbinde taşıdığını, ziyaretin "insani" olduğunu vurguladı.
"Anlaşılan ufukta seçim var"
Öztrak, "Osman Öcalan ile yapılan röportaj kamuoyuna yansıdı. Öcalan'ın bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla yakın zamanda görüştüğü ortaya çıktı. Bu konudaki görüşleriniz nedir?" sorusuna karşılık, şunları kaydetti:
"Osman Öcalan yeniden ortaya çıktıysa anlaşılan ufukta seçim var. Bir Cumhurbaşkanı danışmanının PKK elebaşının kardeşi Osman Öcalan ile görüşmesi bizi şaşırtmıyor. Teröristlere çadır mahkemeleri kuran, Oslo'da onlarla masaya oturan, valilere 'teröristlere dokunma' talimatı veren, şehirlerimize bombalar yığılır, hendekler kazılırken görmezden gelen, mahalli idare seçimlerinde İmralı mektuplarından medet uman, terörist başının kardeşini devletin televizyonlarına çıkaran çamur ittifakıydı. Bunlar bizi şaşırtmıyor. Ama şunu sormamız lazım; kim bu Osman Öcalan ile görüşen Cumhurbaşkanı danışmanı? Bu soruların esas muhatabı kendine 'yerli ve milli' diyen bu koalisyonun ufak ortağıdır. Sarayın bekçisinin bu görüşmeden haberi var mıdır? Acaba Bahçeli bu danışmana görüşme için icazet vermiş midir? Eğer haberi yoksa, icazet de vermediyse şimdi ne yapmayı düşünmektedir? Bunları kamuoyuna açıklamalıdır."
Faik Öztrak, "Sayıştay raporlarında yer alan belediyelerdeki usulsüzlüklerin" sorulması üzerine, ne yaparlarsa yapsınlar CHP'li belediyelerin üstün kamu yararı bulunan hizmetlerine devam edeceğini söyledi.
"Taciz iddiasıyla gündeme gelen CHP Konya İl Başkanı ile ilgili MYK'da bir karar alındı mı?" sorusunu ise Öztrak, "Mağdurların tüm iddiaları partimizde tavizsiz bir şekilde, büyük bir dikkatle soruşturulur ve sonunda da gereği yapılır. Bu süreç şu anda partimizde işlemektedir. Konu ile ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacaktır." diye yanıtladı.