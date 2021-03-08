CHP Sözcüsü Öztrak: CHP'nin yasa teklifine tüm partilerden ve toplumdan destek bekliyoruz
CHP Sözcüsü Öztrak, "Siyasette Eşit Temsil"e dair kanun teklifine ilişkin, "Kadınlara siyasette eşit fırsatlar sunmayı ve 8 Mart'ın tatil ilan edilmesini içeren düzenlemeye herkesten tüm partilerden, toplumdan destek bekliyoruz." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı devam ederken yaptığı açıklamada, kadınların 8 Mart Dünya Kadınların Gününü kutladı.
Bir ülkenin ilerlemesi, kalkınması, çağdaş medeniyet seviyesini yakalamasının, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların her alanda hak ettiği konumu ve sorumluluğu almasıyla mümkün olduğunu dile getiren Öztrak, Türkiye'de kadın olmanın çok zor olduğunu söyledi.
Öztrak, Samsun'da, kadına yönelik şiddetin en aşağılık, bayağı haliyle karşılaşıldığını, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin Türkiye'de büyük bir infiale neden olduğunu ifade etti.
Sorunu çözmenin, sorunun varlığını kabul etmekle başladığını dile getiren Öztrak, "Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ülkemizin yüzleşmesi ve siyaset kurumunun çare üretmesi gereken çok büyük bir sorun." dedi.
Faik Öztrak, geçen yıl, 300 kadının cinayete kurban gittiğini, 171 kadının şüpheli biçimde hayatını kaybettiğini belirterek, 2021'in ilk iki ayında Türkiye'de 51 kadın cinayetinin işlendiğini aktardı.
Kadına yönelik şiddetin araştırılması için CHP olarak TBMM'ye "sayısız" araştırma önergesi verdiklerini belirten Öztrak, önergelerin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyledi.
Kadına şiddetin sadece "takipçisiyiz" mesajlarıyla durdurulamayacağını ifade eden Öztrak, "Devleti yönetenlerin sorumluluğu, kadına şiddeti engellemektir, yasaları uygulamaktır." dedi.
Kadınların pek çok sorunu olduğunu dile getiren Öztrak, 15-29 yaş arasındaki her 100 kadından 40'ının okumadığını ve çalışmadığını aktardı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerinin tamamında bu oranın yüzde 15 civarında olduğunu belirten Öztrak, Türkiye'nin OECD ülkeleri içinde en kötü konumdaki bulunduğunu iddia etti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kadınlara ne doğru dürüst eğitim verilebiliyor ne de doğru, dürüst iş verilebiliyor. Kadına her alanda eşit imkanlar sağlanmadan, özlediğimiz insani gelişmişlik seviyesine ulaşamayız. Tüm gençlerimize ama özellikle genç kadınlara iyi bir eğitim vermeden, onlara kaliteli iş ve istihdam imkanları sunmadan ne orta gelir tuzağından kurtulabiliriz ne zengin, müreffeh bir toplum olabiliriz. Ne gelir dağılımındaki adaletsizlikleri çözebiliriz ne de geleceğe güvenle bakabiliriz." değerlendirmesini yaptı.
CHP kadın milletvekillerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber TBMM'ye bir yasa teklifi verdiğini belirten Öztrak, "Kadınlara siyasette eşit fırsatlar sunmayı ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün, dünyanın diğer bazı ülkelerinde olduğu gibi tatil ilan edilmesini de içeren bu düzenlemeye herkesten tüm partilerden, toplumdan destek bekliyoruz." dedi.
"Türkiye'yi önemli bir küresel aktör haline getirmekte kararlıyız"
CHP'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası işbirliklerini önemsediğini, bu bölgeyi, bir refah ve zenginleşme alanı olarak gördüklerini anlatan Öztrak, "Türkiye'miz, bu yakın coğrafyanın en büyük ve gelişmiş ekonomisidir. Dolayısıyla bu bölgedeki işbirliklerinden en çok menfaat sağlayacak ekonomi Türk ekonomisidir. Bu nedenle, Körfez ülkelerinden başlayarak Doğu Akdeniz'e kadar uzanacak 'Refah Hilalinde', Türkiye'yi önemli bir küresel aktör haline getirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.
Öztrak, geçen hafta 2020 büyüme verilerinin açıklandığını, 2013'ten bu yana milli gelirin 241 milyar dolar düştüğünü belirtti.
2020'de işini kaybeden çalışan sayısının 1 milyon 272 bine ulaştığını, son iki yılda yaklaşık iki milyon çalışanın işini kaybettiğini savunan Öztrak, hükümetlerin ekonomik başarısının vatandaşlarına sağladıkları işle ölçüldüğünü söyledi.
Faik Öztrak, ekonominin eskisine göre çok daha kırılgan ve ailelerin, şirketlerin ciddi sıkıntıda olduğunu belirterek, 2020'de icralık olan tüketici kredisi dosyalarının sayısının 2 milyonu aştığını, icralık olan bireysel kredi kartlarının sayısının ise 1,5 milyona dayandığını aktardı.
Faik Öztrak, salgında kontrolün kaybedildiğini, günlük vaka sayılarının 11 binin üzerinde olduğunu belirterek, "Aşılama hızı yeniden düşmeye başladı. Ortada salgınla mücadele stratejisi veya bilimsel salgın yönetimi yok. Onun yerine çamura yatma var. Fatura millete yıkılmaya çalışılıyor. Valilerden vatandaşlara, 'Yeniden kapanma olabilir, kendinize dikkat edin' uyarıları ardı ardına geliyor." görüşünü savundu.
Öztrak, "Sağlık Bakanının millete 100 milyon doz aşı temini taahhüdü verdiğini, aşı programı riske girince sorumluluğu Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yıkmaya, sorumluktan kaçmaya çalıştığını" ileri sürdü.
Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Diyarbakır annelerini ziyaretine ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine de Öztrak, "Biz baştan itibaren evlatlarının peşine düşen bu annelerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini, bu annelerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini bunu da özellikle devletin bir an önce yapması gerektiğini söyleyip duruyoruz. Anlaşılan şimdi bizi Diyarbakır annelerine gitmemekle eleştirenler, Grup Başkanvekilimiz oraya gidince de 'niye gitti' diye eleştirmeye başlamışlar." dedi.
"Meclis Başkanı Şentop açıklamasında fezlekelere ilişkin olarak 'Bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok.' dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, şunları söyledi:
"Anayasa Mahkemesine, yüksek mahkemelere yapılan kişisel başvurunun sonucu kesinleşmeden fezlekelerin okutulmasının ortaya çıkardığı sorunları Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ile ilgili hadiselerde gördük. Milletin verdiği yetkinin milletvekilleri tarafından bir hakkın kullanılmamasına bu yaklaşım neden oldu. Milli iradeyi kısıtladı. Sonuç itibarıyla ortaya çıkan vahim neticeler bundan önce görüldü, tecrübe edildi. Meclis Başkanının bunları hatırlayıp, TBMM'ye verilen millet iradesinin yargı tarafından inkıtaya uğratılmaması için gerekli hassasiyeti göstermesini beklemek hakkımız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.