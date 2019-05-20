CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Gerekçede, kurdun kuzuyu suçlaması olacak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nin İstanbul seçimine ilişkin gerekçeli kararına ilişkin,"Yazılan gerekçede, kuzuyu kapan kurdun, kuzuyu suçlamasından başka hiçbir şey olmayacaktır." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs 1919'un, rotası milli egemenlik olan kutlu bir yolculuğun başlangıcı, Milli Mücadele'nin ve onu ebedi lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü, emperyalizme diz çöktürülen büyük bir mücadelenin başlangıcı olduğunu belirtti.
Başta Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın ve kuruluş mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, sevgi ve minnetle anan Öztrak, demokratik rejimlerin, yasama, yürütme ve yargının birbirlerini denetleyip dengelemesine, hukukun önünde herkesin eşit olmasına, fikir özgürlüğüne ve sandıktan çıkan millet iradesine herkesin saygı duymasına bağlı olduğunu söyledi.
Türkiye'de demokrasinin bu prensiplerinin uzunca bir süredir aşındırıldığını, hukukun üstünlüğünün yok edildiğini, kuvvetler ayrılığının işlevsiz hale getirildiğini, vatandaşların fikirlerini özgürce ifade edemediğini vurgulayan Öztrak, bunun etkilerinin her alanda görüldüğünü ifade etti.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta milletin iradesini elinden aldığını, saray iktidarının siyasi bir kararla, YSK eliyle yerleşik seçim hukukunu ve geçmiş uygulamaları altüst ettiğini ileri süren Öztrak, şöyle konuştu:
"Sandıkta milletin oyunu çalamayanlar, seçimi çalmış, milletin tertemiz iradesine açıkça ihanet etmişlerdir. Sandık darbesinin üzerinden 14 gün geçti. YSK'nin gerekçeli kararı şu ana kadar daha açıklanmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı hafta sonunda 'YSK'nin gerekçeli kararının bugün açıklanacağını' söylemişti. Bugün de basında '200 sayfalık bir gerekçeli kararın tamamlandığı'na yönelik haberler yer alıyor. Bu kararı yazan kim? Saray. Şimdi göndermiş 200 sayfalık gerekçeli kararı YSK'ye, bu karara 'evet' diyen 7 üyenin bunu imzalaması bekleniyor. Aslında YSK'nin bir tane asıl üyesi var, o da sarayın kibirli kişisi. YSK'daki diğer üyelerin hepsi yedek. Yazılan gerekçede kuzuyu kapan kurdun, kuzuyu suçlamasından başka hiçbir şey olmayacaktır."
"Kamera kayıtlarını bekliyoruz"
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "sandık başkanlarının, seçmen tipinden AK Parti'ye oy vereceklerini anlayarak, büyükşehir belediye pusulası vermediği"ni söylediğini aktaran Öztrak, "Bu iddia, başta AK Partili kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbulluların aklıyla alay etmektir." dedi.
Oy pusulalarına bakıldığında en fazla oyun büyükşehir belediye başkanlığı için kullanıldığının görüldüğüne dikkati çeken Öztrak, şöyle devam etti:
"Bu siyaset erbabına Allah akıl fikir versin demekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmak çok zor oluyor. Bakalım 200 sayfalık gerekçeli karar buna kılıf olmaya yetecek mi? İstanbul'un dünyalığı için ahiretleri dahil her şeyi yakmaya razı oluyorlar. İnsanın içi acıyor. Biz, YSK'nin gerekçeli kararında şu hususların mutlaka açıklıkla yer almasını bekliyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi, YSK'ye verdiği iptal dilekçesinde pek çok şeyi iddia etti ama oy çalındığını hiç söylemedi. YSK de açıklamış olduğu kısa kararında çalma çırpmadan hiç söz etmedi. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı ve onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ağzından oyların çalındığını hiçbir şekilde düşürmüyorlar. Bu oylar çalındıysa açıklasınlar, bu oyları kim çaldı? Bu oyların çalınmasına AK Parti'nin gözlemcileri, sandıktaki görevlileri neden, nasıl göz yumdu?"
Öztrak, gerekçeli kararın ekinde kamera görüntülerinin de yer almasını beklediklerini belirterek, "Bu iddianın kanıtlarını ve görüntülerini gerekçeli kararda görmezsek, o zaman bu iftiracılar çıkmalılar ve milletten özür dilemeliler." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.