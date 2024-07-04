Dolar
32.57
Euro
35.17
Altın
2,359.42
ETH/USDT
3,150.00
BTC/USDT
57,655.00
BIST 100
10,804.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'na katılıyor. Fenerbahçe futbolcusu Çağlar Söyüncü, takımın kamp için bulunduğu Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, milli takımın kamp yaptığı Barsinghausen’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Özel'den UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin, "Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmuyoruz." dedi.

Serdar Açıl  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
CHP Genel Başkanı Özel'den UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

CHP Genel Başkanı Özel, genel merkezde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Özel ve Özdağ, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin soru üzerine Özdağ, bozkurt işareti yaparak, şunları söyledi:

"Bu, Türk milletinin 2 bin yıldan beri işareti. Bozkurt ile karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için bozkurt yaparlar ve herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yoktur. Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan Türkler de yapıyor bunu, Sibirya'da yaşayan Türkler de yapıyor, Azerbaycan'da, Tebriz'de 10 binlerce kişi yapıyor bunu. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil de Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur."

"Özgürlükçü olmak lazım"

CHP Genel Başkanı Özel de aynı soruya karşılık, şu anda Türkiye'nin ve Türk Milli Takımı'nın tartışmalara, polemiklere değil, cumartesi akşamki maça konsantre olmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bir de bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok, biz hep böyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade, oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davada mütalaa
En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu
İzmir Bornova'da yanan orman alanı havadan görüntülendi
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da orman yangınlarında evleri hasar görenlere yeni konutları teslim edildi

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özel'den UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet